تكنولوجيا: Steam توسّع مجموعتها من الألعاب المجانية بإصدارات جديدة ومثيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل منصة Steam تعزيز مجموعتها من الألعاب المجانية، فإلى جانب العناوين المدفوعة، تظهر بين الحين والآخر ألعاب جديدة يمكن للمستخدمين تجربتها دون أي تكلفة.

وفي مطلع أبريل 2025، أتيحت مجموعة جديدة من ألعاب اللعب المجاني، وتبعها عدد أكبر من الإضافات خلال الأيام التالية. إليكم أبرز هذه العناوين:

Warmonger:45: لعبة تصويب خيال علمي من منظور الشخص الأول، تعتمد على PvP عبر الإنترنت وتضم نظام فئات متنوع. صدرت مجانًا في 3 أبريل.

Anchor: Quest for Atlantis: لعبة مغامرات أكشن تتميز بشجرة مهارات عميقة، صدرت على Steam في 31 مارس كلعبة مجانية.

Sinew: مغامرة تحت الماء مليئة بالتحديات، أُطلقت مجانًا في 3 أبريل.

Py-oneers: عنوان مغامرات خفيف يتّسم بروح الدعابة والدفء، أصبح متاحًا مجانًا في 1 أبريل.

Soccer Field Pro 3D: لعبة كرة قدم واقعية وديناميكية، تشمل تخصيص اللاعبين وحركات المهارات ووضع اللعب الجماعي. أُتيحت مجانًا في 2 أبريل.

Gameday Mayhem!!: لعبة رياضية خفيفة بطابع فكاهي، تدعم اللعب الثنائي، وصدرت كلعبة مجانية في مرحلة الوصول المبكر بتاريخ 4 أبريل.

Haunted Hues: لعبة إندي خفيفة تضم عناصر RPG، أصبحت متاحة على Steam مجانًا في 2 أبريل.

Bestiary of the Mountains and Seas: لعبة مغامرات تدور حول مخلوقات أسطورية، طُرحت مجانًا في 3 أبريل.

Wraith: لعبة تصويب صعبة تحتوي على عناصر من ألعاب Roguelike، تهدف لاختبار مهارات اللاعبين وصبرهم. أصبحت متاحة مجانًا في 4 أبريل.

Kai UnEarthed: عنوان مغامرات إندي بعناصر بقاء، صدر على Steam مجانًا في 4 أبريل.

Hyperborea: لعبة تصويب خفيفة ومريحة بأسلوب قتال ضد موجات من الأعداء، أُتيحت في 4 أبريل.

Project 0.1: مستوحاة من لعبة Vampire Survivor، وتقدّم تجربة لعب سريعة بنمط Roguelike. أصبحت متاحة مجانًا في 31 مارس.

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