شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول "إنسان اصطناعى" بالعالم.. روبوت بروتوكلون بعضلات وعظام وأوتار صناعية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مقطع فيديو جديد مخيف عن الرعب الكامل الذي رافق ظهور أول "إنسان اصطناعي" في العالم، حيث تم بناء الروبوت المسمى بروتوكلون باستخدام عضلات وعظام وأوتار اصطناعية لإعادة إنشاء بنية جسم الإنسان.

ويظهر مقطع فيديو ترويجي جديد من الشركة المصنعة له، Clone Robotics، الشيء المزعج وهو يتحرك ، وتتدلى هذه الآلة شديدة الواقعية من سلسلة من الحبال، وترفع أطرافها في الهواء، ثم يقوم بثني أصابعه النحيفه ويبدو وكأنه ينظر إليها بتركيز، ويقوم الروبوت باختبار مجموعة من الحركات المختلفة، والتحرك حول رقبته وصدره وساقيه.



روبوت

ووصفت شركة التكنولوجيا الناشئة التي تقف وراء هذا الابتكار، بأنه أول "إنسان آلي عضلي هيكلي" في العالم، وقد أصدرت الشركة في وقت سابق مجموعة أخرى من اللقطات المزعجة للكشف عن آليتها للعالم لأول مرة.

وتأمل شركة Clone Robotics أن يصبح Protoclone قريبًا متواجدًا في منازلنا ، ويقوم بالمهام اليومية ، وتصف الشركة التي تعمل انطلاقا من بولندا والولايات المتحدة، جهاز Protoclone V1 بأنه "بدون وجه" ولكنه "صحيح من الناحية التشريحية".





الجسم عبارة عن شبكة مكونة من أكثر من 1000 عضلة صناعية و 500 جهاز استشعار، وتتميز هذه العضلات بـ 200 درجة مذهلة من الحرية، مما يعني أنها قادرة على إجراء 200 حركة مستقلة.

وتتجه شركة كلون إلى خطوة أبعد من معظم مصنعي الروبوتات من خلال استهداف "البشر الاصطناعيين" الذين إذا نجحوا في ذلك، فسوف يكون من الصعب تمييزهم عن الأشخاص الحقيقيين.

وقال دانوش رادهاكريشنا، المؤسس المشارك لشركة Clone، على موقع X أن إطلاق Protoclone هو "النقطة الصفرية لعصر الأندرويد".

وإن ادعائهم بأنهم ابتكروا "أول روبوت عضلي هيكلي في العالم" أمر مثير للجدل، مع الاعتراف بنماذج أخرى مثل Kengoro 2017 من مختبر Tokyo JSK تحت هذا التصنيف.

ومع ذلك، كان من المفترض أن يكون Kengoro بمثابة مشروع بحثي، في حين أن Clone لديه أنظاره على الروبوتات التجارية المحلية الموضوعة في المنازل في جميع أنحاء العالم.

فى وقت سابق، أطلقت شركة Clone تحديًا لإيلون ماسك من خلال الإشارة إلى أن تكنولوجيا الروبوتات الخاصة بها متفوقة على تكنولوجيا Tesla ، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ماسك: "إن يد تيسلا أوبتيموس [نموذج روبوت تيسلا] متطورة للغاية .