تكنولوجيا: مراجعة مبرد المعالج ASUS Prime LC 360 ARGB White Edition: أناقة تبريد متكاملة وسهولة تركيب مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في السابق، كنت مترددًا في استخدام التبريد بالسائل. دائمًا ما كنت أسمع قصصًا مخيفة عن تسرب السوائل وتلف المكونات الداخلية، لكن تبيّن لاحقًا أن أغلب هذه القصص كانت عن أنظمة التبريد المخصصة (Custom Loops) والتي تتطلب التركيب اليدوي للأنابيب وتكون عرضة للأخطاء البشرية. أما مع أنظمة التبريد المتكاملة مثل ASUS Prime LC 360 ARGB، فالوضع مختلف تمامًا.

تصميم جاهز، تجربة تركيب بلا متاعب

هذا المبرد المتكامل من ASUS يأتي جاهزًا للتركيب، حيث يتم تثبيته مباشرة في الكيس باستخدام الأقواس المرفقة التي تتوافق مع معالجات AMD وIntel على حد سواء. المفاجأة السارة أن المراوح الثلاثة مثبتة مسبقًا على المبرد، مما يقلل الجهد والاحتمال للخطأ أثناء التثبيت.

المضخة نفسها صغيرة الحجم (65.1 x 60.58 x 68.5 ملم)، وتأتي بقاعدة نحاسية مع طبقة من المعجون الحراري الجاهز. ورغم أنها كافية للبداية، إلا أن إضافة طبقة إضافية من المعجون يمكن أن تحسن من أداء التبريد. التصميم الجمالي يكتمل بوجود لوحة RGB مدمجة في المضخة، يمكن تخصيصها باستخدام عدسات “Infinity Mirror” المرفقة لتضفي لمسة بصرية مذهلة على جهازك.

دعم شامل للمعالجات

يدعم المبرد سوكيتات AMD AM4 وAM5، بالإضافة إلى سوكيتات Intel من 115x حتى LGA 1851، مما يجعله خيارًا مرنًا لمعظم المستخدمين.

مراوح عالية الأداء بإضاءة ARGB

يحتوي المبرد على ثلاث مراوح بقياس 120 ملم، تدور بسرعة تصل إلى 2200 دورة في الدقيقة، وتوفر تدفق هواء يصل إلى 75.7 قدم مكعب في الدقيقة، مع مستوى ضوضاء منخفض نسبيًا (34 ديسيبل فقط).

المراوح مصنوعة من مادة شفافة بيضاء لتمرير الإضاءة، وتدعم تقنية Aura Sync لتخصيص الألوان والإضاءة عبر تطبيق ASUS Armoury Crate.

جودة تصنيع واتصال ذكي

المبرد مزود بمشعّ من الألمنيوم بقياس 397 x 120 x 27 ملم، متصل بأنابيب مطاطية مغطاة بطبقة حماية بطول 400 ملم.

الاتصالات الكهربائية واضحة ومنفصلة بين المضخة والمراوح، مع رؤوس 4-pin للطاقة و3-pin للتحكم في إضاءة ARGB. كما يمكن استخدام الوصلة المتفرعة المرفقة مع مراوح ARGB لتوصيل عناصر RGB أخرى داخل الكيس بسهولة دون استهلاك رؤوس إضافية على اللوحة الأم.

نقطة سلبية وحيدة

العيب الرئيسي – إن صح القول – هو أن المراوح مدمجة داخل إطار واحد، ويبدو أنها غير قابلة للاستبدال بشكل فردي. قد يكون من الممكن فك اللوحة كاملة وتركيب مراوح بديلة، لكن الأمر لم يُختبر بشكل مباشر في هذه المراجعة. لحسن الحظ، ASUS توفر ضمانًا طويل الأمد يمتد حتى 6 سنوات، ما يعكس ثقتها في جودة المنتج.

الخلاصة:

ASUS Prime LC 360 ARGB White Edition هو حل تبريد سائل متكامل يقدم توازنًا رائعًا بين الأداء، وسهولة التركيب، والمظهر الأنيق. بفضل دعمه الواسع للمعالجات، والتصميم العصري، والمراوح القوية بإضاءة قابلة للتخصيص، فهو خيار مثالي لأي تجميعة عصرية، خصوصًا لمحبي اللون الأبيض.