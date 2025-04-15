تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13T يصل رسميًا في 24 أبريل بتصميم مدمج وأنيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من الشائعات والتلميحات، أكدت OnePlus رسميًا موعد إطلاق هاتفها الرائد القادم OnePlus 13T. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف في 24 أبريل بالصين، حيث تسوّقه الشركة كجهاز “صغير، جميل وقوي”، يركز على الأداء ويتميّز بـ”الحجم الذهبي”.

أعلنت OnePlus عن التفاصيل الجديدة عبر صفحتها الرسمية على Weibo، مؤكدة أن OnePlus 13T سيأتي بتصميم مدمج وشاشة مسطحة بحجم 6.32 بوصة، محاطة بإطار نحيف.

وعلى عكس الإصدارات السابقة، أزالت الشركة زر كتم الصوت التقليدي، واستبدلته بمفتاح اختصار جديد. هذا المفتاح يمكن استخدامه للتبديل السريع بين أوضاع الرنين، الاهتزاز، أو كتم الصوت، كما يمكن تخصيصه لوظائف أخرى بحسب رغبة المستخدم.

إلى جانب الإعلان، كشفت OnePlus عن تصميم الهاتف، مؤكدة توفّره بثلاثة ألوان: رمادي، وأسود، وأزرق داكن.

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