شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصوير زمنى مذهل يظهر أقمار ستارلينك الصناعية تبث ضوءًا عبر الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

شارك رائد الفضاء في وكالة ناسا دون بيتيت مقطع فيديو جديدًا بتقنية التصوير الفوتوغرافي للفاصل الزمني، ويظهر بعض أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX وهي تنطلق عبر الفضاء.

وتشمل خطوط الضوء الأخرى التي تظهر في المقطع الذي تبلغ مدته 18 ثانية والذي تم التقاطه من محطة الفضاء الدولية (ISS) أضواء المدينة على الأرض على بعد 250 ميلاً أدناه، وأضواء النجوم البعيدة.

اكتسب بيتيت سمعة طيبة لإنشاء صور ومقاطع فيديو مذهلة تظهر خطوط النجوم، ولكن هذا هو واحد من عدد قليل من الصور التي تعرض أيضًا أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX في مدار أرضي منخفض.

ومنذ نشر أول أقمار Starlink في عام 2019، أصبح لدى SpaceX الآن أكثر من 7000 قمر صناعي تدور حول الأرض بعد عمليات إطلاق متعددة، كان آخرها قبل بضعة أيام فقط باستخدام صاروخ SpaceX Falcon 9.

توفر الأقمار الصناعية اتصالاً بالإنترنت لأكثر من خمسة ملايين فرد وشركة على الأرض، وتسعى سبيس إكس إلى توسيع نطاق تغطيتها بما يصل إلى 42 ألف قمر صناعي في السنوات القادمة.

وتستهدف خدمة الإنترنت في المقام الأول المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمحرومة، بدلاً من المناطق المكتظة بالسكان، مع أن هدفها النهائي هو أن تصبح مزوداً عالمياً رائداً لخدمات الاتصالات.

وتتنافس عدة شركات مع ستارلينك إلى حد ما، إلا أن خدمة مشروع كويبر من أمازون، والتي قد تُنافس سبيس إكس بقوة، تُمثل مثل ستارلينك، خدمةً تستهدف المستخدمين السكنيين والتجاريين. وكان من المفترض أن تُطلق الشركة أول أقمارها الصناعية ضمن مشروع كويبر من كيب كانافيرال في فلوريدا قبل بضعة أيام، لكن سوء الأحوال الجوية دفع فريق المهمة إلى تأجيل الإطلاق.

ولم تخلُ ستارلينك من الجدل، إذ اشتكى علماء الفلك من انعكاس الضوء الصادر عن الأقمار الصناعية ، مما يُعيق جهودهم في استكشاف الفضاء السحيق ، وحاولت سبيس إكس تقليل قوة الضوء المنعكس بتغليف الأقمار الصناعية بمادة داكنة، مع إضافة طبقة عاكسة لإعادة توجيه ضوء الشمس بعيدًا عن الأرض، وهي خطوة ربما تكون قد تسببت في ظهور الأقمار الصناعية بشكل بارز في فيديو بيتيت بتقنية التصوير الفاصل الزمني.

وعلاوة على ذلك، أثار الدور الحاسم الذي تلعبه ستارلينك في العمليات العسكرية الأوكرانية توترات بشأن السيطرة الأحادية الجانب من جانب الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك على الخدمة، بما في ذلك رفضه في عام 2022 توسيع التغطية لتشمل شبه جزيرة القرم لهجوم بطائرة بدون طيار، والاشتباكات العامة الأخيرة مع الزعماء الأوروبيين بشأن عمليات الإغلاق المحتملة.