شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعنى التعريفات الجمركية المقررة من ترامب وما آثارها على آبل حال تطبيقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن بلومبرج، بأن واردات التكنولوجيا ستُستثنى من التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين، ويشمل ذلك تحديدًا "الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة".

وتُطبق التعريفات الجمركية على القيمة المُعلنة وقت الاستيراد وهذا يعني أن التعريفات الجمركية ستضر بهوامش ربح آبل، لكنها لا تضمن بالضرورة ارتفاع الأسعار - على الأقل بزيادات طفيفة.

وعلى سبيل المثال، يُكلف هاتف iPhone 16 Pro سعة 256 جيجابايت Apple 580 دولارًا أمريكيًا لتغطية تكاليف القطع والتجميع والاختبار، ومع فرض رسوم جمركية أولية بنسبة 20% على الصين، يعني ذلك أن التكلفة الفعلية ستكون 696 دولارًا أمريكيًا.

مع أن Apple لا ترغب بالتأكيد في تضرر هوامش ربحها، إلا أنه لا يزال من الممكن بيع الهاتف بسعر 1099 دولارًا أمريكيًا الحالي، ومع ذلك، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 145% (أو حتى رسوم جمركية متبادلة أولية بنسبة 54%) - كان من الممكن أن ترتفع الأسعار حتمًا.

ومن المتوقع ان يصل سعر قطع غيار iPhone 16 Pro سعة 256 جيجابايت مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 54% - 893 دولارًا أمريكيًا، أما سعره مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 125% - 1305 دولارات أمريكية، وسيصل سعر قطع غيار iPhone 16 Pro سعة 256 جيجابايت مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 145% - 1421 دولارًا أمريكيًا.

وتُصنّع بعض منتجات Apple، مثل AirPods وApple Watch، على نطاق واسع في فيتنام،ومع ذلك، لا تزال Apple تعتمد بشكل كبير على الصين، لذا لا يزال من المفيد تسليط الضوء على ما كان يمكن أن نحصل عليه لو لم يتغير شيء.