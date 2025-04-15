شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pixel Watch 4 بتصميم أكثر سُمكًا لتحسين عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أننا ما زلنا على بُعد عدة أشهر من الإطلاق الرسمي، بدأت التسريبات تنتشر حول الجيل الجديد من ساعة جوجل الذكية Pixel Watch 4، والتي يُتوقع أن تُطرح في أكتوبر 2025 إلى جانب سلسلة هواتف Pixel 10.

وبحسب تسريبات نشرها المسرب الشهير OnLeaks بالتعاون مع موقع 91Mobiles، فإن الساعة القادمة ستشهد تغييرًا واضحًا في التصميم، حيث ستأتي بهيكل أكثر سُمكًا مقارنة بالإصدار السابق، مما يرجح نية جوجل لزيادة سعة البطارية.

تصميم أكثر سماكة لبطارية أفضل

تشير الصور المسربة إلى أن سُمك Pixel Watch 4 سيصل إلى 14.3 ملم، مقارنة بـ 12.3 ملم في Pixel Watch 3. ويُرجح أن يكون هذا الزيادة في السماكة بهدف تحسين عمر البطارية، وهو أحد أبرز الانتقادات التي وُجّهت إلى الإصدارات السابقة.

على سبيل المثال، كانت بطارية إصدار 41 ملم من Pixel Watch 3 بسعة 307mAh وتدوم حوالي 22 ساعة فقط، ما يجعل المستخدم مضطرًا لشحنها يوميًا. بينما يتوقع أن يحمل الجيل الرابع بطارية أكبر، لمنافسة ساعات مثل Galaxy Watch 6 من سامسونج التي تضم بطارية 425mAh، وساعة Apple Watch Series 9 التي تدوم حتى 36 ساعة.

مزايا أخرى متوقعة

من المميزات الجديدة التي ظهرت في الصور المسربة:

• غياب دبابيس الشحن المغناطيسي، ما يشير إلى إمكانية دعم الشحن اللاسلكي Qi بدلًا من شحن USB-C التقليدي.

• شاشة ذات تصميم حافة إلى حافة أكثر حداثة.

• زران إضافيان بجوار مكبر الصوت، يُرجح أنهما للتحكم السريع في الأنشطة أو اختصارات لياقة بدنية.

الجيل السابق Pixel Watch 3 حظي بإعجاب واسع، خاصة بعد إطلاق مقاس 45 ملم لأول مرة، بجانب شاشة Actua Display بسطوع يصل إلى 2000 شمعة، كما أضافت جوجل مزايا صحية جديدة مثل:

• قياس الاستعداد اليومي (Daily Readiness)

• التحميل القلبي (Cardio Load)

• الكشف عن فقدان النبض

• تحسينات في معدل ضربات القلب أثناء الجري

لكن بعض المميزات مثل الكشف عن النبض لم تكن متاحة في جميع المناطق مثل الهند، وهو ما تأمل جوجل في تحسينه مع الإصدار الجديد.