شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وإنفيديا تحصلان على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية مع بعض الإعفاءات والان مع تفاصيل الخبر

أعفت إدارة الرئيس دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية مما يسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة، وهو ما يمثل إعفاءً كبيرًا لمصنعي التكنولوجيا العالميين بما في ذلك أبل وإنفيديا حتى لو ثبت أنه مؤقت.

وتضيق الاستثناءات، التي نشرتها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، نطاق الرسوم من خلال استبعاد المنتجات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 125% على الصين والتعريفات العالمية الأساسية بنسبة 10% على جميع البلدان الأخرى تقريبا.

تنطبق الاستثناءات على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة، بالإضافة إلى شاشات العرض المسطحة ، وهذه الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشائعة لا تُصنع عادةً في الولايات المتحدة.

سيكون هذا التوقف خبرًا سارًا للمستهلكين، الذين سارعوا لشراء هواتف آيفون جديدة وأجهزة أخرى وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، كما يُمثل هذا الخبر فوزًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا الكبرى التي قدمت تعهدات إنفاق أمريكية ضخمة لترامب في الأشهر الأخيرة، وقد قلبت رسوم ترامب الأسواق العالمية رأسًا على عقب، وأدت إلى موجة بيع في الأسهم، وأشعلت حربًا تجارية متصاعدة بسرعة مع الصين.

وتعد هذه الخطوة أول تخفيف كبير في موقف ترامب تجاه الصين، وقد سُنّت بأثر رجعي إلى الخامس من أبريل .

وتغطي الإعفاءات ما يقرب من 390 مليار دولار من الواردات الأمريكية استنادا إلى إحصاءات التجارة الأمريكية الرسمية لعام 2024، بما في ذلك أكثر من 101 مليار دولار من الصين، وفقا للبيانات التي جمعها جيرارد ديبيبو، المدير المساعد لمركز راند لأبحاث الصين.

وتُعدّ الهواتف الذكية الفئة الأكبر من الواردات الصينية، استوردت الولايات المتحدة هواتف ذكية بقيمة تزيد عن 41 مليار دولار أمريكي من الصين في عام 2024، أي ما يُعادل حوالي 9% من إجمالي الواردات الصينية، ويشمل ذلك أيضًا أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المماثلة، والتي استوردت الولايات المتحدة منها أكثر من 36 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وقال ديبيبو إن الإعفاءات تشمل بشكل إجمالي الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات التي شكلت حوالي 22% من واردات الولايات المتحدة من الصين في عام 2024.

وقال: "هذا ثغرة كبيرة في جدار التعريفات الجمركية الأمريكية، ستُجنّب شركات رئيسية مثل آبل ومستهلكي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف صدمة الرسوم الجمركية".

وأضاف: "لكن العديد من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية الأخرى القادمة من الصين لا تزال تواجه رسومًا جمركية أمريكية باهظة ، وهذا الإعفاء لا يشمل سوى قطاع واحد من الاقتصاد الأمريكي".

وشملت القائمة الأصلية للإعفاءات الجمركية بعض منتجات أشباه الموصلات، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، لكن هذه الإجراءات لم تستثنِ المنتجات التقنية الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والخوادم التي تُشغّلها. تُصنّع وتُجمّع الخوادم المُزوّدة بشرائح الذكاء الاصطناعي من شركات مثل إنفيديا ومكوناتها الأساسية بشكل أساسي في تايوان والمكسيك.