شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أنقذ قرار ترامب آبل من خسائر قادمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تصريحه سابقًا بعدم وجود استثناءات من رسومه الجمركية الجديدة، قرر الرئيس دونالد ترامب إعفاء الهواتف والرقائق وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

ويشمل ذلك الرسوم الجمركية على الصين، والتعريفة الأساسية البالغة 10% على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة، ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية هذه الاستثناءات، والتي تشمل المنتجات المستثناة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.

تُصنع هذه الأجهزة خارج الولايات المتحدة، وتخضع لرسوم جمركية عند شحنها إليها، وتعد أبل هي الأكثر استفادة من التراجع المفاجئ لترامب، لأنها تُجمّع العديد من منتجاتها في الصين، بما في ذلك آيفون.

ومع استمرار سريان الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين حتى بعد تعليقها لمدة 90 يومًا على معدلات الرسوم الجمركية الأصلية.

ولولا هذا الإعفاء، لكانت آبل قد واجهت قرارًا مصيريًا، فلو لم يُقرّر ترامب هذه الإعفاءات، لكان على آبل أن تُقرّر ما إذا كانت ستدفع جميع الرسوم الجمركية وتُبقي الأسعار دون تغيير، أو تدفع جزءًا منها وتُحمّل الباقي على المستهلكين على شكل أسعار أعلى، أو تُحمّل المستهلكين كامل ضريبة الاستيراد، وهو ما كان سيؤدي إلى ارتفاعات صادمة في الأسعار.

وكان بعض المحللين يدعون إلى مضاعفة أسعار هواتف آيفون في الولايات المتحدة، بل وربما ثلاثة أضعاف، بمجرد نفاد المخزون المستورد سابقًا من الصين.

يُساعد هذا الإعفاء أيضًا شركات تصنيع أجنبية أخرى تُصدر أجهزتها إلى الولايات المتحدة، فبينما تُصنّع الشركة معظم هواتفها في فيتنام، كانت لا تزال تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10% على الأجهزة المُشحنة إلى الولايات المتحدة حتى الإعلان عن الإعفاء.

وينطبق الأمر نفسه على جوجل، فبينما لا تزال بعض هواتف بيكسل تُصنّع في الصين، تُجمّع جوجل هواتفها أيضًا في فيتنام والهند.

وتأمل جوجل، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في نقل معظم إنتاجها من هواتف بيكسل إلى الهند، ومن بين الفائزين الآخرين، شركة ASML الهولندية لتصنيع معدات الرقائق، وشركة TSMC، أكبر مصنع للرقائق في العالم

ومن بين المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية الجديدة معدات تصنيع أشباه الموصلات، والتي تشمل أيضًا آلات الطباعة الحجرية التي تصنعها ASML وتشتريها شركات مثل TSMC.

بينما تستفيد شركات التكنولوجيا التي تُشحن أجهزتها إلى الولايات المتحدة من آخر أخبار التعريفات الجمركية الكبيرة، قد يكون المستهلكون الأمريكيون المستفيد الأكبر، إذ سيسمح لهم ذلك بمواصلة شراء المنتجات التي يحبونها دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من المال.

فمن المرجح أن يشهد مساهمو شركة آبل انتعاشًا مستمرًا في سعر السهم بعد أن أغلق جلسة التداول العادية يوم الجمعة عند 198.15 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 4.06% أو 7.73 دولارًا أمريكيًا.