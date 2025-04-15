شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطوّر نسختين جديدتين من نظارة Vision Pro بينها نسخة أرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد من بلومبيرج عن أن شركة آبل لم تتخلَ عن خططها السابقة لإطلاق إصدار أقل تكلفة من نظارة الواقع المختلط Vision Pro، وأوضح الصحفي مارك جورمان، عبر نشرته الإخبارية "Power On"، أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير نموذجين جديدين من النظارة: أحدهما سيكون أخف وزنًا وأرخص سعرًا من الجيل الأول، والآخر سيتم توصيله بجهاز ماك مباشرة.

ويبدو أن فكرة ربط النظارة بجهاز ماك كانت مخصصة في البداية لنظارات الواقع المعزز AR، قبل أن تُحوّلها آبل إلى Vision Pro بهدف بناء نظام فائق السرعة لعرض شاشة الماك على النظارة أو دعم تطبيقات المؤسسات ذات المتطلبات العالية.

ووفقًا للتقرير، فإن الهدف النهائي لآبل هو تطوير نظارات واقع معزز AR يمكن ارتداؤها يوميًا بنفس سهولة النظارات العادية، وتُعتبر الإصدارات القادمة من Vision Pro خطوات تمهيدية لتحقيق هذا الهدف.

ويؤكد جورمان أن الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، “مصمم بشدة على تقديم منتج رائد في السوق قبل أن تنجح شركة ميتا في ذلك”.