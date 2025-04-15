شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يُشخّص حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد فشل 17 طبيبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ذروة صراع الذكاء الاصطناعي ومدى استخدامه في الجانب الطبي، كشف تقرير نشر في موقع TODAY، أن تطبيق ChatGPT نجح في تشخيص حالة نادرة لطفل يبلغ عمره 4 سنوات، بعدما فشل الأطباء في تشخيصه، البداية كانت عندما استعانت أمٌّ بـ ChatGPT لمعرفة سبب مرض ابنها البالغ من العمر أربع سنوات بعد أن فشل 17 طبيبًا في تقديم التشخيص والعلاج المناسبين.

رمع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم، أصبح الناس يعتمدون بشكل كبير على روبوتات الدردشة في جميع استفساراتهم.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عندما سارعت والدة أليكس من طبيب إلى آخر على مدار ثلاث سنوات، ولكن دون جدوى، حيث لم يتمكن أحد من إيجاد علاج أو تشخيص دقيق لحالته النادرة.

و استعانت كورتني والدة الطفل بـ ChatGPT واكتشفت إصابته بمتلازمة الحبل المربوط، بعد فشل أكثر طبيبًا في إيجاد حل.

وأكدت والدة الطفل، انها خلال جائحة كوفيد-19، بدأت تلاحظ بعض الانزعاج لدى ابنها البالغ من العمر أربع سنوات،،فقد ظهر ألم بالاسنان، وبدأ نجلها يمضغ أشياء عشوائية لتخفيف الألم

كما لاحظت الأم أيضًا تباطؤ معدل نمو أليكس، مما أثار قلقًا بالغًا، بالإضافة إلى ذلك، بدأ الطفل يعاني من اختلالات في جانبي القدم الأيمن والأيسر، لكن لم يتمكن أي طبيب من تحديد السبب الحقيقي.

بعد أن شعرت كورتني بالإحباط من الأطباء، لجأت إلى ChatGPT لإيجاد حلول لتشوهات أليكس، و ذكرت الأم: "راجعتُ كل ما ورد في ملاحظات التصوير بالرنين المغناطيسي، ثم أدخلتُه في ChatGPT"، بالإضافة إلى جميع الأعراض الملحوظة التي كان أليكس يعاني منها.

وبعد دراسة متأنية، وفي غضون ثوانٍ، كشف ChatGPT عن مرض عصبي يُسمى "متلازمة الحبل المربوط"، والذي يصيب الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي.

وبعد توصية ChatGPT، انضمت والدة الطفل إلى مجموعة على فيسبوك حيث اكتشفت وجود أطفال يعانون من أعراض مشابهة لأعراض أليكس، ثم تواصلت مع جراح أعصاب جديد بناءً على اقتراح ChatGPT، لتتأكد من صحة روبوت الدردشة الذكي.

لا تزال العديد من شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Google وOpenAI، تُكافح هلوسات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، مع إدخال بعض التحسينات، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء أو قطاع الرعاية الصحية في تقديم العلاج والرعاية الشخصية وغيرها للمرضى.