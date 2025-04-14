شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم التكنولوجيا العالمية تنتعش بعد إعفاء ترامب للإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم التكنولوجيا العالمية اليوم الإثنين، بعد أن أعفت الولايات المتحدة الأمريكية الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من تعريفاتها المتبادلة الحادة على الصين، ما يوفر بعض الراحة لقطاع تضرر من عدم اليقين في سلسلة التوريد.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الأسبوعين الماضيين، حيث أثارت التعريفات المتبادلة بين واشنطن وبكين المخاوف من ارتفاع تكاليف المكونات وضعف طلب المستهلكين وأسوأ اضطراب في سلسلة التوريد منذ جائحة COVID-19

وتشير الإعفاءات إلى زيادة الوعي داخل إدارة ترامب بالألم الذي كانت تخبئه التعريفات للمستهلكين الذين أنهكهم التضخم، خاصة على المنتجات الشائعة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الإلكترونيات.

وقال المحلل ألبرتو جيرا من Equita إن القرار الأخير يساعد على تجنب كتلة إجمالية من الإمدادات بسبب تجاوز التعريفات الجمركية على الصين 100%.

وارتفعت أسهم Apple بنسبة 5.5% في تداول ما قبل السوق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر محللون من أنها انخفضت بنسبة 1.9% الأسبوعين الماضيين، حيث إن منتجها الرئيسي iPhone المصنوع في المقام الأول في الصين والمستورد إلى الولايات المتحدة - معرض لخطر ارتفاع كبير في الأسعار إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الأسعار إذا استمرت التعريفات الكبيرة.

وارتفعت الشركات الأخرى التي تواجه المستهلكين بما في ذلك صانعي أجهزة الكمبيوتر HP و Dell Technologiesبنسبة 6% و6.8% على التوالي، في حين ارتفعت شركة Nvidia العملاقة للرقائق بنسبة 1.8% في انتعاش واسع النطاق في أسهم أشباه الموصلات.

كما ارتفعت أسهم الرقائق الأوروبية، حيث ارتفعت المكاسب الأقوى لأولئك الأكثر عرضة للسوق الأمريكية مثل ASM Internationalو Infineonبين 3٪ و3.8٪ اليوم .