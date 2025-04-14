شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسوم ترامب تخيم على صناعة الألعاب.. رفع سعر جهاز "بلاى ستيشن 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة "سوني" اليابانية سعر جهاز "بلاى ستيشن 5" بنسبة 25%، فى وقت يعانى فيه قطاع ألعاب الفيديو من تأثير التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأعلنت الشركة اليابانية المطورة للألعاب أنها اتخذت "قرارًا صعبًا" برفع سعر النسخة الرقمية من الجهاز، اعتبارا من اليوم الإثنين، إلى 429.99 جنيه إسترليني في بريطانيا، و499.99 يورو في أوروبا، مشيرة إلى أن أسعار النسخة العادية من الجهاز، التي تأتي بمحرك أقراص، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية .

وأرجعت الشركة قرارها برفع سعر التجزئة لجهاز "بلاي ستيشن 5" في بعض الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا إلى "بيئة اقتصادية صعبة، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتقلب أسعار الصرف".

وفي أستراليا، سيرتفع سعر النسخة العادية من "بلاي ستيشن 5" إلى 829.95 دولار أسترالي، بينما سترتفع النسخة الرقمية إلى 749.95 دولارا أستراليا، وفي نيوزيلندا، سيرتفع سعر النسخة القياسية إلى 949.95 دولارا نيوزيلنديا، والنسخة الرقمية إلى 859.95 دولارا نيوزيلنديا.

ويواجه قطاع التكنولوجيا تحديات كبيرة بشأن التأثير المحتمل لرسوم ترامب الجمركية على سلاسل التوريد العالمية، حيث كشفت شركة "نينتندو" اليابانية المنافسة في تطوير الألعاب عن جهازها المحمول الجديد "سويتش 2" قبل يوم من إطلاق ترامب التعريفات الجمركية على الصادرات الأجنبية في أوائل أبريل الجاري.

وبعد بضعة أيام، قامت "نينتندو" بتأجيل الطلبات المسبقة للجهاز في الولايات المتحدة، قائلة إنها بحاجة إلى تقييم التأثير المحتمل للتعريفات.

وقد تعرضت اليابان لتعريفة بنسبة 24% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وعلى غرار معظم تعريفات ترامب الجديدة، تم تعليقها لمدة 90 يوما، إلا أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أكد، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تخطط لتقديم تنازلات كبيرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها لن تتعجل التوصل إلى اتفاق، حيث من المقرر أن تجري محادثات بين الحكومتين هذا الأسبوع.

وتستعد شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "آبل" و"إنفيديا"، التي يتم تجميع منتجاتها إلى حد كبير في الصين، لارتفاع التكاليف، وقد حذر محللون في بنك الاستثمار "يو بي إس" من أن سعر جهاز "آيفون 16 ماكس"، بسعة تخزين 256 جيجابايت، قد يرتفع بنسبة 79% من 1199 دولار إلى حوالي 2150 دولار، بناء على تعريفة إجمالية قدرها 145% فرضها ترامب ضد الصين.

وبينما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سياسة ترامب التجارية، ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعلق الرسوم على بعض الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأغلق مؤشر طوكيو للأسهم القيادية "نيكي 225" مرتفعاً بنسبة 1%.

لكن المسئولين الأمريكيين أعلنوا، أمس الأحد، أن قرار ترامب بتعليق الرسوم على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المستوردة من الصين سيكون قصير الأجل، حيث يتم حاليا دراسة تعريفات جديدة خاصة بالمنتجات الإلكترونية تسمى "تعريفات أشباه الموصلات".