شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل أنتجت هواتف أيفون بقيمة 22 مليار دولار في الهند خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير حديث من وكالة بلومبيرج، نقله الصحفي مارك جورمان، بأن شركة آبل قامت بتصنيع أجهزة آيفون في الهند بقيمة 22 مليار دولار خلال 12 شهرًا انتهت في مارس 2025، ما يمثل زيادة تُقدّر بنحو 60% مقارنة بالعام السابق. ووفقًا للتقرير، فإن آبل الآن تُجَمّع ما يقرب من 20% من إجمالي إنتاجها العالمي من الآيفون في الهند، ضمن استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على التصنيع في الصين.

ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الهندي، أشويني فايشناو، الذي كشف أن آبل صدّرت آيفونات من الهند بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2025.

يُذكر أن الجزء الأكبر من أجهزة الآيفون “صُنع في الهند” يتم تجميعه في مصنع “فوكسكون” بولاية تاميل نادو، وهو أكبر منشأة إنتاج لآبل في البلاد. أما المصنعان الآخران، فهما تابعان لمجموعة “تاتا” ويقعان في ولايتي تاميل نادو وكارناتاكا، بعد أن استحوذت المجموعة على عمليات “ويسترون” وتدير الآن أنشطة “بيغاترون” في الهند. وتعتمد آبل على هذه المصانع الثلاثة لتلبية الطلب المتزايد محليًا وللأسواق التصديرية.

ويشير التقرير إلى أن شحنات آبل من الآيفون إلى السوق الأمريكية زادت بشكل ملحوظ منذ أوائل عام 2025، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن مقترح لفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات، ورغم أن الهواتف الذكية أُعفيت لاحقًا من الرسوم الجديدة، إلا أن هذه التهديدات دفعت الشركات، ومنها آبل، إلى إعادة ترتيب سلاسل التوريد العالمية.

في الوقت الحالي، أجهزة الآيفون المُجمعة في الهند غير خاضعة لأي رسوم استيراد إضافية في الولايات المتحدة، مما يمنح آبل دافعًا قويًا لزيادة الإنتاج في الهند. كما بدأت الشركة في تشجيع مورديها من الصين واليابان وتايوان على فتح مصانع في الهند، ومنهم شركات مثل Sunwoda وFoxlink وAequs التي بدأت إنتاج البطاريات والكابلات وهياكل الأجهزة محليًا.

ويبدو أن جهود آبل في التوطين بدأت تؤتي ثمارها؛ فبينما كانت نسبة المكونات المحلية في أجهزتها لا تتعدى 5% إلى 8% في عام 2020، وصلت حاليًا إلى نحو 20% في عدد من الطرازات.

منذ بدء تجميع iPhone SE في الهند عام 2017، توسعت آبل لتشمل طرازات مثل iPhone 12 و13 و14 و15. وفي أواخر 2024، بدأت الشركة ولأول مرة في تصنيع النسخ الاحترافية من آيفون مثل iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max داخل الهند.