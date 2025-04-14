شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ستارلينك" تصل إلى الصومال: إنترنت عالي الجودة للمناطق المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن إطلاق خدمة الإنترنت عبر شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" في الصومال، بالتزامن مع تأكيد مسئول حكومي صومالي حصول الشركة على الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها في البلاد.

وقال مدير التواصل بوزارة الاتصالات الصومالية مصطفى ياسين - في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" - "لقد كنا في محادثات مع شركة (ستارلينك) لمدة عامين ونصف، وقد منحناهم الترخيص اليوم".

وأعرب ياسين عن تطلعات الحكومة الصومالية أن تساهم "ستارلينك" في تحسين جودة الإنترنت الحالي في البلاد وأن تصل خدمة الإنترنت إلى مناطق نائية أكثر.

وتعد هذه الخطوة تطورًا هامًا في سبيل توسيع نطاق الاتصال بالإنترنت في الصومال، ومن المتوقع أن تساهم في سد الفجوة الرقمية وتوفير فرص أكبر للحصول على المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في مختلف أنحاء البلاد.

ويواصل ماسك عبر شركته "سبيس إكس"، الرائدة في علوم الفضاء، إطلاق الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بهدف تكوين شبكة من الأقمار الصناعية حول كوكب الأرض لتزويد كافة أنحاء العالم بالإنترنت الفضائي، مع التركيز بشكل خاص على وصول الخدمة إلى المناطق النائية.