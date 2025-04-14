شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر .. شاهد رحلة كاتى بيرى وخطيبة جيف بيزوس للتنزه فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق خلال دقائق رحلة جديدة لمركبة الفضاء Blue Origin NS-31 التابعة لرجل الأعمال جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، والتى توفر خدمات السياحة الفضائية، حيث تستعد نجمة البوب كيتي بيري، ولورين سانشيز (خطيبة مؤسس أمازون جيف بيزوس، ومقدمة البرامج جايل كينج، ومهندسة الفضاء عائشة بوي، والناشطة أماندا نجوين، ورائدة الأعمال كيرياني فلين، إلى الذهاب ضمن رحلة الفضاء النسائية بالكامل والتى تنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتضم الرحلة البشرية الحادية عشرة لمركبة New Shepard طاقمًا نسائيًا بالكامل، و ستنطلق الرحلة من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس، فيما تعد شركة بلو أوريجين الفضائية مملوكة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، وقد سُميت المركبة الفضائية تيمنًا بآلان شيبرد، أول رائد فضاء أمريكي.

فيما يعتبر نيو شيبرد هو نظام الصواريخ شبه المداري القابل لإعادة الاستخدام بالكامل من بلو أوريجين، والذي صُمم خصيصًا لـ رحلات الفضاء البشرية منذ البداية، وخلال الرحلة التي تستغرق 11 دقيقة، سيحلق طاقم NS-31 متجاوزًا خط كارمان (100 كم/62 ميل)، الحدود الفضائية المعترف بها دوليًا.

ولا تضم المركبة أي طيار لقيادة المركبة، حيث تتمتع بالقيادة الذاتية وتتسع كبسولة الطاقم المضغوطة لستة أشخاص، وهي مُتحكم بها بيئيًا لضمان الراحة، حيث تحتوي على أكبر نوافذ للطيران في الفضاء، ويتمتع كل راكب على متن الطائرة بمقعد بجانب النافذة.

وقد خضعت بلو أوريجين NS-31 لبرنامج اختبارات الطيران التطويرية لـ نيو شيبرد في عام 2021 بعد إتمام 16 اختبار طيران ناجحًا متتاليًا، وشمل ذلك أيضًا ثلاثة اختبارات ناجحة للكبسولة، والتي أثبتت إمكانية تفعيل نظام هروب الطاقم بأمان في أي وقت من الرحلة.

وصُمم نظام NS لضمان إعادة الاستخدام التشغيلي وتقليل الصيانة بين الرحلات، مما يُقلل من تكلفة الوصول إلى الفضاء ويقلل من النفايات ويُعاد استخدام ما يقرب من 99% من الكتلة الجافة لنيو شيبرد، بما في ذلك المعزز، والكبسولة، والزعنفة الحلقية، والمحرك، ومعدات الهبوط، والمظلات، و يعمل محرك BE-3PM لنيو شيبرد بالأكسجين السائل والهيدروجين عالي الكفاءة.