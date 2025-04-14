شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين يستقر وسط تحسن طفيف في شهية المخاطرة وتوتر مستمر بسبب الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر بتكوين اليوم الإثنين، مع تحسن طفيف في شهية المخاطرة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ما خفف مؤقتًا من الضغوط في الأسواق، رغم استمرار مخاوف المستثمرين من تفاقم الحرب التجارية.

وذكر موقع " كوين ديسك" الأمريكي أن بتكوين تراجع بنسبة 0.2% إلى 84,447.0 دولار.

وكان قد تراجع بتكوين إلى أدنى مستوى عند 74,000 دولار، قبل أن يتعافى بقوة بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات واسعة في خططه لفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، باستثناء الصين التي لم تُدرج ضمن هذه التنازلات.

أما أسعار العملات الرقمية الأخرى، فقد تحركت ضمن نطاق ضيق خلال تداولات اليوم فالعملة الرقمية الثانية عالميًا، إيثريوم، قد ارتفعت بنسبة 0.4% لتُتداول عند 1,622.57 دولار، في حين انخفضت اكس ار بي XRP بنسبة 0.4% إلى 2.1331 دولار.

وفي العملات الرقمية الأخرى، صعدت سولانا بنسبة 2.7%، بينما تراجعت كاردانو بنسبة 0.6%، وبوليجون بنسبة 3.2%.

أما في سوق العملات الميمية فقد حافظت دوجكوين على استقرارها دون تغيير يُذكر، بينما هبط الرمز الرقمي ترامب $TRUMP بنسبة 3.1%.