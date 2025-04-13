شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 21 قمرًا صناعيًا من ستارلينك على صاروخ فالكون 9 والان مع تفاصيل الخبر

وصلت دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت اللاسلكي إلى مدارها بعد إطلاق سبيس إكس من فلوريدا، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 مهمة ستارلينك من مركز كينيدي للفضاء (KSC) التابع لناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، انطلق فالكون 9 من مجمع الإطلاق التاريخي 39A التابع لمركز كينيدي للفضاء حاملاً 21 قمرًا صناعيًا من ستارلينك باتجاه مدار أرضي منخفض (LEO).

أوقفت المرحلة الأولى من فالكون 9، وهي المعززة المسماة B1083، محركات ميرلين التسعة وانفصلت عن المرحلة العليا للصاروخ بعد حوالي دقيقتين ونصف من انطلاقها.

كما أنه بعد حوالي ست دقائق، نفذت المرحلة B1083 هبوطًا بسلام على متن سفينة سبيس إكس المسيرة المتمركزة في المحيط الأطلسي، وفي هذه الأثناء، واصلت المرحلة العليا من الصاروخ صعودها إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) حاملةً حمولاتها الـ 21.

وتتميز ثلاثة عشر من هذه الأقمار الصناعية بأنها مزودة بتقنية "التوصيل المباشر إلى الخلية" من سبيس إكس، والتي تهدف إلى المساعدة في القضاء على المناطق الميتة في شبكات الهواتف المحمولة حول العالم.

وتتكون شبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس حاليًا من أكثر من 7000 قمر صناعي، تعمل ضمن شبكة تغطي جميع أنحاء الكوكب تقريبًا، باستثناء المناطق القطبية.

