شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهواتف واللاب توب وأشباه الموصلات خارج تعريفة الـ145% الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قائمة بالمنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وأشباه الموصلات، وبطاقات الذاكرة، بالإضافة إلى أجهزة ومكونات إلكترونية أخرى، وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع الواردة من الصين، والتي أكدت الإدارة الأمريكية لشبكة CNBC ووسائل إعلام أخرى أنها تُضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فُرضت في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي الرسوم إلى 145%.

وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن فرض رسوم جمركية متبادلة أعلى على دول أخرى أيضًا، لكنه تراجع عن هذا القرار بـ"تعليق" لمدة 90 يومًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع ذلك، لا ينطبق هذا التعليق على الصين، ولا تزال هناك رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول تقريبًا.

ومن المتوقع أن تتأثر واردات الإلكترونيات بشكل كبير بالقواعد الجديدة، وقد رأينا بالفعل شركات مثل نينتندو ورايزر تُغير خططها لإطلاق منتجات جديدة في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإشعار الصادر مؤخرا، ستُعفى العديد من الأجهزة والأجزاء من كلٍّ من التعريفة الجمركية العالمية البالغة 10% والتعريفة الجمركية الأعلى على الصين، ولكن بالمعدل الذي يسير به كل هذا، من يدري إلى متى سيستمر هذا الوضع.