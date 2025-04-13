شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يواجه بعض الانقطاعات حول العالم.. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عدد من مستخدمى واتساب من تعطل خدمات التطبيق مساء أمس في عدد من المناطق حول العالم، حيث أثر العطل على بعض المستخدمين، فيما لم يتأثر آخرون، وقد منع العطل المستخدمين في مناطق متعددة من إرسال الرسائل أو تحميل الحالات أو الوصول إلى بعض ميزات التطبيق، وأثار هذا العطل استياءً واسع النطاق، حيث تصدّر هاشتاج #WhatsAppDown منصات التواصل الاجتماعي بسرعة.

وصرح فرانسيس فونج بو كيو، الرئيس الفخري لاتحاد تكنولوجيا المعلومات في هونغ كونغ، بأن المشكلات شملت عدم القدرة على إجراء مكالمات عبر واتساب وصعوبة في إرسال الرسائل الجماعية، ووفقًا لموقع DownDetector، وهو موقع يتتبع انقطاعات الخدمة، تم تسجيل أكثر من 597 شكوى بحلول مساء السبت.

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ومن بين هذه الشكاوى، كانت 85٪ تتعلق بأعطال في الرسائل، و12٪ تتعلق بوظائف التطبيق العامة، و3٪ تتعلق بمشاكل في تسجيل الدخول، كما أبلغ العديد من المستخدمين عن تأخير في تحميل الحالات وإرسال الرسائل في المحادثات الجماعية.

ولجأ المستخدمون المتضررون إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم، وكتب أحد المستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا): "هل واتساب معطل؟ لقد تعطل تحميل حالتي منذ فترة طويلة"، فيما تكهن آخرون بأن الأعطال قد تكون مرتبطة بتحديثات التطبيق الأخيرة، وبالإضافة إلى واتساب، واجه بعض المستخدمين مشاكل مماثلة على منصات أخرى تابعة لشركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك وانستجرام مع ذلك، لم تُصدر ميتا بيانًا رسميًا يتناول الحادثة بعد.

ويأتي هذا الانقطاع في أعقاب عطل عالمي كبير في فبراير، أثر على واتساب ويب وخدمات الرسائل والمكالمات، حيث سُجلت أكثر من 9000 شكوى في ذلك الوقت، وقد دفعت هذه المشاكل التقنية المتكررة العديد من المستخدمين إلى التشكيك في موثوقية تطبيق المراسلة الشهير.