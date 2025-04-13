شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام التشغيل iOS 18.4 يضيف ميزة جديدة لمحادثاتك المفضلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وصل نظام iOS 18.4 بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك ترقية لفتح محادثاتك المفضلة سريعا في تطبيق الرسائل، إليك كيفية عملها، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"

يدعم تطبيق الرسائل الآن اختصارات لبدء محادثات محددة، وشهد تطبيق الرسائل من أبل بعض الترقيات القوية في الأشهر الأخيرة، مثل Genmoji، وImage Playground، ورموز تعبيرية قابلة للضغط، والرسائل المجدولة، وغيرها.

أضاف تطبيق الاختصارات خيار "فتح محادثة" سهل الاستخدام، والذي يُتيح لك فتح محادثة مُحددة في الرسائل مباشرةً، حيث يعمل التطبيق بسرعة، ويُمثّل طريقة رائعة لفتح المحادثات المفضلة.

تستفيد هذه الميزة أيضاً بشكل كبير من ميزات التخصيص المُتنوعة في نظام iOS، مثل مركز التحكم وخيارات الشاشة الرئيسية، التي تُتيح وصولاً سهلاً إلى محادثات الرسائل من أي مكان على جهاز iPhone.

لإعداد اختصار الرسائل الجديد في نظام iOS 18.4، اتبع بضع خطوات بسيطة:

1. افتح تطبيق اختصارات Apple

2. اضغط على زر "+" لإنشاء اختصار جديد

3. ابحث عن خيار "فتح محادثة" وأضفه

4. اضغط بعد ذلك على حقل "المحادثة" وحدد سلسلة محادثات الرسائل

إذا كنت ترغب في الوصول السريع إلى محادثات رسائل متعددة، فما عليك سوى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لإنشاء كل اختصار على حدة.

يمكن إضافة اختصاراتك إلى:

• مركز التحكم

• زر الإجراء في iPhone

• شاشة القفل، بدلاً من الكاميرا أو المصباح اليدوي

• الشاشة الرئيسية عبر الأدوات

• الأدوات على شاشة القفل