شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الوصول إلى تطبيق كلمات المرور على iPhone.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعد تطبيق كلمات المرور الجديد من Apple (المُقدم مع أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia) نقلة نوعية في تبسيط إدارة كلمات المرور وجعلها سهلة الاستخدام لمستخدمي Apple، حتى وإن لم يكن بنفس قوة برامج إدارة كلمات المرور الأخرى، وإذا سبق لك البحث في إعدادات Safari للعثور على بيانات تسجيل دخول محفوظة، أو تصفحت قوائم iCloud Keychain لتعديل بيانات الاعتماد، فإن تطبيق كلمات المرور هو الحل الأمثل لك ، صُمم التطبيق ليوفر لك مكانًا مخصصًا لجميع بيانات تسجيل الدخول المحفوظة، ومفاتيح المرور، وكلمات مرور Wi-Fi، ورموز المصادقة الثنائية، كل ذلك في واجهة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام.

وللوصول إلى تطبيق كلمات المرور على جهاز iPhone الخاص بك:

* تأكد من تحديث جهازك إلى نظام التشغيل iOS 18 أو إصدار أحدث.

* ابحث عن تطبيق كلمات. المرور باستخدام Spotlight Search أو مكتبة التطبيقات أو الشاشة الرئيسية.

* اضغط على أيقونة التطبيق وقم بالمصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بجهازك.

بمجرد فتح التطبيق، ستجد حساباتك المحفوظة مُرتبة أبجديًا ، يُسهّل شريط البحث في الأعلى العثور على ما تبحث عنه ، بيانات تسجيل الدخول مُجمّعة حسب الفئات، بما في ذلك:

* مفاتيح المرور (بيانات اعتماد تسجيل الدخول بدون كلمة مرور)

* الرموز (رموز التحقق لطرق مثل المصادقة الثنائية)

* واي فاي

* الأمان (كلمات المرور المخترقة أو المعاد استخدامها)

ويؤدي الضغط على أي عنصر إلى إظهار معلومات مفصلة، ​​بما في ذلك عناوين URL لتسجيل الدخول وأسماء المستخدمين وكلمات المرور وأي ملاحظات مرتبطة بها.