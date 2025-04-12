شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق إيلون ماسك يثير مشاكل جديدة بالوصول إلى أنظمة ناسا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

نشر نواب ديمقراطيون في مجلس النواب رسالة مفتوحة موجهة إلى القائمة بأعمال مدير ناسا، جانيت بيترو، أفادوا فيها بتحديد هوية ثلاثة من موظفي برنامج "DOGE" التابع لإيلون ماسك، ممن مُنحوا "قدرًا غير عادي ومثير للقلق من الوصول إلى مرافق وأنظمة شؤون الموظفين شديدة الحساسية في ناسا".

ووفقًا للرسالة، مُنح الموظفون "وصولًا فعليًا غير مقيد، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، إلى مرافق ناسا، بما في ذلك جناح بيترو في الطابق التاسع من مقر ناسا في واشنطن العاصمة.

وذكرت الرسالة: "لا يمتلك أي من هؤلاء الأفراد الثلاثة أدنى خلفية أو خبرة في سياسات الفضاء أو الخدمة الحكومية"، مشيرةً أيضًا إلى أن اثنين منهم عملا سابقًا في شركة تيسلا للسيارات التي يملكها ماسك.

يعد DOGE، اختصارًا لعبارة "وزارة كفاءة الحكومة"، هي مبادرةٌ أطلقتها إدارة ترامب ويديرها إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة سبيس إكس التنفيذي، أغنى رجل في العالم، وتهدف إلى إجراء تخفيضاتٍ كبيرة في ميزانيات المؤسسات الحكومية وقواها العاملة، بهدف توفير ما تعتبره الإدارة "هدرًا" لأموال دافعي الضرائب.

وأدت مبادرة DOGE إلى تسريح أكثر من 800 موظف في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وحوالي 700 موظف في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وآخرين في قسمٍ تابعٍ للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) يُركز على أبحاث الخرف؛ كما ألغت مشاريع مثل 89 عقدًا بحثيًا مستقلًا بقيمة تقارب 900 مليون دولار في معهد علوم التربية التابع لوزارة التعليم، وتُعد مبادرة DOGE أيضًا القوة الدافعة وراء إلغاء الحكومة لبرامج وجهودٍ ملتزمةٍ بالتنوع والمساواة والشمول وإمكانية الوصول (DEIA).

وذكرت رسالة اللجنة: "قد لا تلتزم DOGE حاليًا بالقانون أو بما يخدم مصالح برنامج الفضاء المدني الأمريكي، لكننا نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان استجابتها للكونجرس".