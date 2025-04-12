شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تطلق معاينة لأدوات الذكاء الاصطناعى عبر Acrobat و Photoshop والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أدوبي لمحةً سريعةً عن عددٍ من أدوات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير على منصاتها، حيث تبحث شركة البرمجيات العملاقة، حاليًا في كيفية تمكين أدوات الذكاء الاصطناعي من إنجاز المهام اليدوية، مما يُتيح للمستخدمين التركيز على المهام الإبداعية والإنتاجية، وتُطوّر أدوبي العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لبرامج فوتوشوب، وبريمير برو، وأكروبات، وأدوبي إكسبريس، وحتى كرييتف كلاود، مما يُسهّل عملية الإنشاء والتحرير على المستخدمين، لكن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي التي عُرضت غير متاحة للمستخدمين حاليًا، حيث لا تزال الشركة تعمل عليها.

أدوبي تُطلق معاينةً لأدوات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها

وفي منشورٍ على مدونتها، فصّلت أدوبي، عملاقة التكنولوجيا، أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تعمل عليها حاليًا، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شائعًا، حيث تُعرّفها الشركات المختلفة بشكل مختلف، ولكن في جوهرها، تُوصف بأنها نظام ذكاء اصطناعي يتمتع بذكاء مركزي وإمكانية الوصول إلى أدوات خارجية لا تقتصر على تحليل المشكلة وإيجاد حل لها فحسب، بل يمكنها أيضًا اتخاذ إجراءات باستخدام أدوات لإكمال المهام بشكل مستقل.

وتندرج وكلاء الذكاء الاصطناعي التي عاينتها أدوبي تحت نفس المظلة، تعمل الشركة على إنشاء مجموعة من الوكلاء المخصصين الذين يمكن تعيين أدوار محددة لهم، وسيتمتع هؤلاء الوكلاء بخبرات في مجالات مختلفة، مثل البحث الأكاديمي، أو مساعدي المبيعات، أو المعلمين، بعد إضافة ملفات متعددة إلى أكروبات، ويمكن للمستخدمين تفعيل الوكيل المعني وتكليفه بمهام باستخدام موجه نصي، بعد ذلك، يمكن للوكلاء تحليل الملفات، والإجابة على الاستفسارات، واستخدام المنطق لاقتراح المزيد من المجالات لاستكشافها، كما يمكنهم أيضًا استخلاص رؤى من الملفات لإنشاء ملاحظات للمستخدم.

أدوبي بريمير برو يحصل الآن على ميزة التمديد التوليدي المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كما تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا لإضافة وكيل ذكاء اصطناعي إلى سير عمل أدوبي إكسبريس، تتيح هذه المنصة المدعومة بـ Firefly للمستخدمين إنشاء وتحرير التصاميم لمجموعة واسعة من الأغراض، وتقول الشركة إن وكيل الذكاء الاصطناعي في المنصة سيكون بمثابة "شريك إبداعي" وسيساعد المستخدم في كل مرحلة من مراحل عملية الإنشاء، سيتمكن المستخدمون من طلب إنشاء تصميم من الذكاء الاصطناعي، وإجراء تغييرات محددة، وحتى التحكم اليدوي وإجراء التعديلات بأنفسهم.

فيما صرحت أدوبي أن المؤسسات يمكنها إضافة مجموعة من المواد ذات العلامة التجارية محليًا، وأن الذكاء الاصطناعي قادر على فهم لغة التصميم لتوليد صور وتصاميم إبداعية تلتزم بالمعايير، وأضافت الشركة أن الشركات الناشئة الصغيرة يمكنها أيضًا الاستفادة من وكيل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه تقليل عبء عمل فريق التصميم من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لبعض عمليات الإنشاء.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، تخطط أدوبي لإطلاق أول "وكيل إبداعي" في فوتوشوب إلى جانب لوحة إجراءات جديدة، سيتمكن الوكيل من تحليل الصور المضافة إلى المشروع والتوصية بتعديلات "متوافقة مع السياق"، يمكن للمستخدمين بعد ذلك قبول التغييرات أو رفضها بنقرة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا استخدام مطالبات اللغة الطبيعية للوصول إلى أكثر من 1000 إجراء عبر الأداة.

أدوات أدوبي الوكيلة هذه يمكنها تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ

وأكدت الشركة أن الغرض الرئيسي من أداة الذكاء الاصطناعي المخطط لها ليس فقط تزويد المستخدمين بخيار إجراء تعديلات أسرع، بل العمل كمساعد وتحقيق أقصى استفادة من فوتوشوب، صرحت أدوبي أنه في المستقبل، سيتمكن وكيل الذكاء الاصطناعي من مشاركة الملاحظات والاقتراحات لمساعدة المستخدم على تعلم المنصة بشكل أفضل، كما يمكنه إكمال المهام المتكررة مثل تحضير الأصول للتصدير.

ويُقال أيضًا إن خدمة التصميم السحابية القائمة على الاشتراك من Creative Cloud، التابعة للشركة، ستحصل على وكيل ذكاء اصطناعي، وأوضحت أدوبي أنه يمكن توجيه الوكيل لإكمال سلسلة من المهام في الخلفية بينما يركز المستخدم على مهام تصميم جديدة أو تعلم تقنيات جديدة، قد يشمل ذلك إكمال مشروع تصميم في منتصف الطريق أو اقتراح خطوات تالية في سير العمل وإكمالها بعد تأكيد المستخدم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت أدوبي أيضًا أداةً للوكيل في Premiere Pro، يُطلق على الوكيل اسم Media Intelligence، ويأتي مزودًا بشريط بحث جديد، ويسمح للمستخدمين بالعثور على مقطع فيديو معين في مكتبة المستخدم عن طريق كتابة استعلام بلغة طبيعية، يمكن للأداة التعرف على مجموعة واسعة من السمات، بما في ذلك الكائنات والمواقع وزوايا الكاميرا والصور والكلمات المنطوقة أو البيانات الوصفية المضمنة مثل بيانات التصوير أو نوع الكاميرا، هذا يعني أن المحررين يستطيعون كتابة "لقطة مقربة لكأس عصير برتقال"، ويمكن للوكيل العثور عليها من بين عدد كبير من المقاطع المخزنة على التطبيق.