شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيرلندا تحقق مع X لاستخدمها بيانات المستخدمين العامة لتدريب Grok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجري هيئة تنظيم خصوصية البيانات في أيرلندا تحقيقًا في استخدام منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة لإيلون ماسك، وصرحت لجنة حماية البيانات في البلاد (DPC) بأنها ستفتح تحقيقًا في استخدام منصة التواصل الاجتماعي لمنشورات المستخدمين الأوروبيين العامة لتدريب روبوت المحادثة "جروك" (Grok AI). في هذه الحالة، تتولى أيرلندا مسؤولية إنفاذ لوائح الاتحاد الأوروبي لأن المقر الأوروبي لـ"إكس" يقع في دبلن.

وأضافت اللجنة أنها ستُجري تحقيقًا في "معالجة البيانات الشخصية المُضمنة في المنشورات المتاحة للجمهور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" من قِبل مستخدمي الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية"، وبموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، تتمتع أيرلندا بالسلطة القانونية لتغريم "إكس" ما يصل إلى أربعة بالمائة من إيراداتها العالمية.

وأضافت اللجنة: "الغرض من هذا التحقيق هو تحديد ما إذا كانت هذه البيانات الشخصية قد عُولجت بشكل قانوني لتدريب روبوت المحادثة "جروك" (Grok LLMs)".

وإذا بدا هذا مألوفًا، فقد رفعت لجنة حماية البيانات دعوى قضائية ضد "إكس" في عام 2024، سعيًا للحصول على أمر يمنعها من تدريب "جروك" على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي دون موافقة.

جاء ذلك عقب تغيير في سياسة المنصة في يوليو، والذي سمح للموقع الاجتماعي باستخدام المنشورات العامة لتدريب روبوت الدردشة الذكي الخاص به.

ومع ذلك، أنهت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية الإجراءات القانونية بعد أسابيع، مشيرةً إلى أن الشركة وافقت على تقييد استخدامها للبيانات الشخصية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي في جروك بشكل دائم، ولم توضح هيئة حماية البيانات الأيرلندية سبب اعتقادها الآن بأن الشركة قد تنتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات.

كانت آخر غرامة فرضتها هيئة حماية البيانات الأيرلندية على الشركة (المعروفة آنذاك باسم تويتر) غرامة قدرها 450 ألف يورو في عام 2020 لعدم إخطارها الهيئة باختراق بيانات خلال مهلة 72 ساعة.