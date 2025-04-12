شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق الدفعة التاسعة من أقمار التجسس للحكومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار الاستطلاع من الجيل التالي للحكومة الأمريكية، وانطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج الفضائية على الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا اليوم، وانطلقت مهمة الإطلاق NROL-192 لصالح مكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، الذي يبني ويدير أسطول الولايات المتحدة من الأقمار الصناعية التجسسية.

ويواصل NROL-192 عملية تجميل هذا الأسطول من خلال هذة الكلمات حيث قال: كان الإطلاق التاسع لدعم "الهندسة المعمارية المنتشرة" لـ NRO، وهي شبكة جديدة تتألف من أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة ذات الكفاءة من حيث التكلفة (بدلاً من حفنة نسبية من المركبات ذات القدرات العالية ولكنها باهظة الثمن، والتي كانت القاعدة التاريخية لـ NRO).

وقال مدير مكتب الاستطلاع الوطني كريس سكوليز في منشور له: "إن وجود مئات من الأقمار الصناعية الصغيرة في المدار أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لمهمة مكتب الاستطلاع الوطني".

وأضاف أن هذه الخدمات "ستوفر معدلات زيارة أعلى وتغطية أوسع، وتسليم المعلومات في الوقت المناسب، وفي نهاية المطاف تساعدنا على تقديم المزيد مما يحتاجه عملاؤنا بشكل أسرع".

لا نعرف الكثير عن الأقمار الصناعية التي أُطلقت حديثًا لأن مكتب الاستطلاع الوطني لا يكشف الكثير عن أصوله المدارية، ومع ذلك، يُعتقد أن هذه المركبات الهندسية المنتشرة هي نسخ معدلة من أقمار ستارلينك الصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لشركة سبيس إكس، والمجهزة بمعدات تجسس عالية التقنية.

وانطلقت جميع البعثات التسع للهندسة المعمارية المنتشرة على متن صواريخ فالكون 9 من فاندنبرج، كما تتابعت هذه البعثات بسرعة، حيث أُطلقت أولها في مايو 2024.