شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعفي الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية

أزمة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

الدمام - شريف احمد - كشفت مذكرة لدوائر الجمارك، أن أمريكا قررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.وتنطبق هذه الإعفاءات خصوصا على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية على الصين نسبتها 145 في المئة.ومعلوم أن أشباه الموصلات معفاة من الرسم الإضافي، البالغ 10 في المئة، والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.كان وزير التجارة الصيني وانج وينتاو حذر من أن استمرار الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن يسبب ضررا بالغا للدول النامية، بل وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية.وذكر وانج لمدير منظمة التجارة العالمية ناجوزي اونكونج، أن الإجراءات المضادة الحاسمة التي تتخذها بكين تهدف إلى حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، والحفاظ على العدالة والإنصاف في المجتمع الدولي.وأكد أنه يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة الاتحاد في مواجهة الأحادية الحمائية، عبر التعاون المفتوح والتعددية، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة التجارية الصينية، اليوم السبت.