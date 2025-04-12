علوم وتكنولوجيا

أمريكا تعفي الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت مذكرة لدوائر الجمارك، أن أمريكا قررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.
وتنطبق هذه الإعفاءات خصوصا على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية على الصين نسبتها 145 في المئة.

الرسوم الجمركية الأمريكية

ومعلوم أن أشباه الموصلات معفاة من الرسم الإضافي، البالغ 10 في المئة، والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.
كان وزير التجارة الصيني وانج وينتاو حذر من أن استمرار الولايات المتحدة في فرض الرسوم الجمركية من شأنه أن يسبب ضررا بالغا للدول النامية، بل وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية.

أزمة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

وذكر وانج لمدير منظمة التجارة العالمية ناجوزي اونكونج، أن الإجراءات المضادة الحاسمة التي تتخذها بكين تهدف إلى حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، والحفاظ على العدالة والإنصاف في المجتمع الدولي.
وأكد أنه يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة الاتحاد في مواجهة الأحادية الحمائية، عبر التعاون المفتوح والتعددية، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة التجارية الصينية، اليوم السبت.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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