شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا حول العالم خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق ChatGPT التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم في مارس، باستثناء الألعاب، متفوقًا على منافسيه المعتادين على المركز الأول، إنستجرام وتيك توك، وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها التطبيق قوائم التنزيلات الشهرية، ويحقق أعلى معدل تنزيل شهري له على الإطلاق، ووفقًا لبيانات جديدة، قفزت عمليات تثبيت ChatGPT بنسبة 28% من فبراير إلى مارس لتصل إلى 46 مليون عملية تنزيل جديدة خلال مارس، وفقًا لما ذكرته مؤخرًا شركة Appfigures، المتخصصة في تحليلات التطبيقات.

وهذا يضع التطبيق في مرتبة متقدمة قليلاً عن إنستجرام، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وتبعه تيك توك في المركز الثالث، وربما ساعد تطبيق ChatGPT في زيادة عمليات التثبيت، حيث شهد بعض التحديثات الملحوظة في مارس، بما في ذلك أول تحديث رئيسي لقدراته على توليد الصور منذ أكثر من عام.

وأدى ذلك إلى انتشار واسع النطاق لتطبيق ChatGPT في أواخر مارس وأوائل أبريل، حيث اكتشف المستخدمون إمكانية إنشاء صور وميمات بأسلوب استوديو جيبلي، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير الذي أنتج أفلامًا مثل "جاري توتورو" و"المخطوفة".



التطبيقات الاكثر تنزيلا

وأزالت OpenAI بعض الضمانات المتعلقة بسياسات تعديل محتوى الصور في مارس، وحدثت ميزة الصوت بالذكاء الاصطناعي في ChatGPT، وأشارت Appfigures إلى أن تثبيتات ChatGPT قد نمت بنسبة 148% على أساس سنوي عند مقارنة الربع الأول من عام 2021 بالربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، تتكهن الشركة بأن الميزات الجديدة لم تكن الدافع الرئيسي وراء نمو هذا الشهر لتطبيق الدردشة الشهير، وقال أرييل ميخائيلي، مؤسس Appfigures ورئيسها التنفيذي: "بدأنا نشعر وكأن ChatGPT أصبح فعلًا، تمامًا كما فعلت جوجل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن الكثيرين لم يعودوا يفكرون في "الذكاء الاصطناعي" بل في "ChatGPT".

لذا، عندما يكون هناك حماسٌ للذكاء الاصطناعي - حتى لو كان هناك منافسون مثل Grok أو Manus AI أو DeepSeek - فإن الكثيرين ممن لا يجيدون هذا المجال يأتون للذكاء الاصطناعي، لكنهم في الحقيقة يُنزّلون ChatGPT.

وبسبب شهرة ChatGPT، قد يكون من الصعب على روبوتات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الانطلاق. وهذا يُفسر جزئيًا ضعف أداء Claude من Anthropic في هذا الجانب مقارنةً بـ ChatGPT. وهذا أيضًا هو سبب قدرة Grok على التفوق على منافسي ChatGPT الآخرين - ليس بالضرورة لأنه أفضل، ولكن لأن لديه شخصيةً مشهورةً تُسوّق له مع Elon Musk، ومنصةً واسعةً للتوزيع مع X.

وفي الوقت نفسه، احتل Instagram سابقًا المركز الثاني في كلٍّ من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play في كلٍّ من يناير وفبراير من هذا العام، بينما ظل TikTok في المركز الأول.

وإلى حدٍّ ما، كان نمو تنزيلات TikTok في وقتٍ سابق من هذا العام مدفوعًا بالمخاوف من حظرٍ أمريكيٍّ محتمل، حيث سارع المستهلكون إلى تنزيل التطبيق خشية اختفائه من متاجر التطبيقات.

الآن، تم تعليق هذا الحظر بينما يسعى الرئيس ترامب إلى إبرام صفقة مع الصين، حيث يقع مقر شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، لإبقاء التطبيق متاحًا لمستخدمي الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، كان انستجرام يتفوق بانتظام على تيك توك ليحتل المركز الأول في متاجر التطبيقات العالمية، بعد أن كان التطبيق الأول (غير الألعاب) طوال عام 2024، وتشهد شعبية إنستجرام في السوق الأمريكية نموًا مستمرًا، ويظل التطبيق المفضل لدى المراهقين الأمريكيين، فعلى سبيل المثال، وجد استطلاع جديد للرأي أجرته بايبر ساندلر بين المراهقين الأمريكيين ونُشر هذا الأسبوع أن إنستغرام هو التطبيق الاجتماعي الأكثر استخدامًا، بنسبة استخدام شهرية تبلغ 87%، مقارنة بـ 79% لتيك توك و72% لسناب شات.

في مارس، استكملت تطبيقات اجتماعية أخرى، بما في ذلك تطبيقات من ميتا، المراكز الأولى، حيث احتل فيسبوك وواتساب المراكز الخمسة الأولى، بينما احتلت تطبيقات أخرى مثل كاب كت وتيليجرام وسناب شات وثريدز من ميتا المراكز العشرة الأولى، إلى جانب تيمو. في المجمل، تم تنزيل أفضل 10 تطبيقات 339 مليون مرة في مارس، وهو رقم أعلى من 299 مليون مرة في فبراير.