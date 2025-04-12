تكنولوجيا: ظهور هاتف OnePlus 13T بتصميم متوازن رغم البطارية الضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يصل هاتف OnePlus 13T في وقتٍ ما خلال شهر أبريل، حيث تستعد الشركة للكشف عن جهاز رئيسي مدمج يتميز بشاشة مقاس 6.3 بوصة. وقبل الإطلاق، بدأت OnePlus بالتشويق لأبرز مميزات الهاتف القادم.

أكدت الشركة أن الهاتف سيحمل بطارية كبيرة تتجاوز سعتها 6000 مللي أمبير، وهي سعة تفوق ما جاء به هاتف OnePlus 13. ورغم هذه البطارية الضخمة، سيزن الهاتف 185 جرامًا فقط، مما يشير إلى اهتمام كبير بتوازن التصميم.

وفي منشور جديد على منصة Weibo، استعرض Louis Lee، رئيس OnePlus في الصين، توازن الهاتف من خلال إظهاره مستقرًا على قلم، في إشارة إلى توزيع الوزن المتساوي 50:50. هذا التوازن يمكن أن يُسهم في تحسين تجربة الاستخدام ويجعل الهاتف أكثر راحة في اليد.

حتى الآن، لا تزال المواصفات الكاملة للهاتف غير معلنة، لكن التسريبات تشير إلى شاشة OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة. ومن المنتظر أن يعمل الهاتف بمعالج رائد من سلسلة Snapdragon 8، ما يجعله خيارًا قويًا للأداء.

علاوةً على ذلك، سيدعم OnePlus 13T تقنية Kernel Fengchi Game لتقديم تجربة ألعاب بسرعة 120 إطارًا في الثانية. من المرجح أيضًا أن يأتي بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة تشمل مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بنفس الدقة.

من المتوقع أن تعلن الشركة قريبًا عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف.

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