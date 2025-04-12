تكنولوجيا: تسريب أول صور لهاتفي Honor 400 و Honor 400 Pro قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتف 400 Lite في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تنضم إليه قريبًا السلسلة الكاملة التي تشمل Honor 400 وHonor 400 Pro. اليوم، تم تسريب صور لكلا الهاتفين، ويمكنك رؤيتها بالأسفل.

يأتي هاتف Honor 400 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ضمن إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية، مع إطارات أنحف حول الشاشة، ما يمنحه مظهرًا أكثر أناقة.

في المقابل، يكتفي هاتف Honor 400 بكاميرتين خلفيتين فقط. وحتى الآن، لم تتضح بعد الأسماء الرسمية للألوان المعروضة.

كلا الهاتفين يأتيان بشاشات مسطحة، إلا أن الإصدار Pro يبدو أنه يتضمن كاميرتين في الجهة الأمامية: إحداهما لصور السيلفي والأخرى كاميرا IR مخصصة لإلغاء قفل الهاتف عبر التعرف على الوجه.

ووفقًا للتسريبات السابقة، سيعمل Honor 400 بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، بينما سيأتي إصدار Pro مزودًا بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، ما يعكس فرقًا واضحًا في الأداء بين الهاتفين.

أما على مستوى الشاشة، فتكشف الشائعات عن شاشة OLED بقياس 6.55 بوصة لهاتف Honor 400، مقابل شاشة OLED أكبر قليلاً بقياس 6.69 بوصة في إصدار Pro، وكلتاهما بدقة “1.5K”. تجدر الإشارة إلى أن كلا الشاشتين أصغر حجمًا بشكل طفيف مقارنة بالجيل السابق.

أخيرًا، من المتوقع أن تحتوي الهواتف على بطاريات بسعة 7000 مللي أمبير أو أكثر، ما يعزز تجربة الاستخدام لفترات أطول دون الحاجة إلى الشحن المستمر.

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