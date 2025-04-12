شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألعاب نينتندو تشحن أكبر الكميات من سويتش 2 من دولة فيتنام مع تعليق رسوم ترامب والان مع تفاصيل الخبر

توجهت شركة ألعاب نينتندو إلى إنتاج أكبر الكميات من سويتش 2 من دولة فيتنام وشحنها إلى السوق الأمريكية قبل انتهاء مدة تعليق الرسوم التى فرضها ترامب لمدة 90 يوما ، وذلك لوقف نزيف الخسائر للشركة مع فتح تطبيق الرسوم مرة أخرى.

كشف تقرير بلومبرج، أن نينتندو تسعى إلى تصنيع أكبر عدد ممكن من وحدات سويتش 2 في فيتنام (حيث تُصنّع حوالي ثلث الأجهزة هناك) خلال فترة تجميد الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يومًا التى أعلنها ترامب ، وشحن أكبر عدد ممكن منها إلى الولايات المتحدة ، وتُعدّ الولايات المتحدة سوقًا حيوية لنينتندو، إذ تُمثّل حوالي ثلث المبيعات.

ومع ذلك، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% والتى ستفرض على فيتنام ، قد تتحمل نينتندو هذه التكلفة على مضض، حتى لو كان ذلك يعني خسارة المال في كل عملية بيع.

وصرح هيديكي ياسودا من تويو للأوراق المالية لبلومبرج: "نعتقد أن فاتورة مواد سويتش 2 تبلغ حوالي 400 دولار، مما يعني أن نينتندو ستظل تبيع الأجهزة بخسارة في الولايات المتحدة مع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% ، لكن هذه الخسارة ستكون شيئًا تستطيع نينتندو تحمله".

وأضاف: إن سوني في وضع أصعب، حيث أن معظم إنتاجها من بلاي ستيشن يُصنع في الصين، وقد تُضطر إلى رفع أسعار بلاي ستيشن 5 في الولايات المتحدة في المستقبل القريب".

وإذا كانت قيمة مواد جهاز سويتش 2 حوالي 400 دولار، فهذا يعني أن نينتندو ستتكبد أيضًا خسائر في إصدارها المخصص لليابان فقط في موطنها.

فهي تبيع هذا الإصدار بأقل من 350 دولارًا.

وأشار محلل آخر، روبن زو من بيرنشتاين، إلى أن نينتندو ستتحمل الخسائر وتحافظ على سعرها عند 450 دولارًا إذا ظلت الرسوم الجمركية على الواردات الفيتنامية عند 10% ، ومع ذلك، "نظرًا لرسوم فيتنام البالغة 46%، توقعت أن يرفعوا سعر سويتش 2 بمقدار 50 إلى 100 دولار".

على عكس سوني ومايكروسوفت، لم تُبع نينتندو تاريخيًا أجهزة ألعابها بخسارة بهدف تعويض ذلك بمبيعات برامج باهظة الثمن ، ويُعدّ قطاع الألعاب من أعمالها أكبر مصدر دخل لنينتندو بفارق كبير.

وهي تُنوّع أنشطتها هذه الأيام بمجالات مثل الأفلام والمتنزهات الترفيهية، لكنها لا تزال بحاجة إلى قاعدة مزدهرة من لاعبي سويتش وسوتش 2.

ونظرًا لأهمية أجهزة الألعاب لنجاح الشركة، فإنّ احتمال بيع نينتندو لجهاز سويتش 2 بسعر 450 دولارًا بخسارة أمرٌ مُفاجئ إلى حد ما، حتى لو كان ذلك بسبب الرسوم الجمركية.

وكشفت نينتندو رسميًا عن سويتش 2 قبل ساعات فقط من إعلان ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على جميع الدول، بعد ذلك بوقت قصير أجّلت نينتندو طلبات الشراء المسبقة للجهاز في الولايات المتحدة (ثم فعلت الشيء نفسه لاحقًا في كندا، ربما للحد من مخاطر التلاعب بالأسعار في السوق الثانوية) لتقييم تأثير الرسوم الجمركية ، ومع تعليق هذه الطلبات الآن، تُريد الشركة بالتأكيد تسريع وتيرة الطلبات المسبقة حتى يكون لديها فهم أفضل للطلب في أمريكا الشمالية، وبالتالي يُمكنها تعديل خطط التصنيع الخاصة بها عند الحاجة.



