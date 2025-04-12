شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق تغييرات لتحسين الدردشات والمكالمات الصوتية والفيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن واتساب عن عدة ميزات جديدة لمستخدمي أندرويد و iOS ، تُحسّن وظائف الدردشات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والقنوات، ووفقًا لمنصة ميتا للمراسلة الفورية، أصبح هناك مؤشر "متصل" في الدردشات الجماعية، يُمكّن المستخدمين من معرفة الأشخاص المتاحين للمحادثة فورًا.

كما تتوفر ردود فعل قابلة للضغط تُسهّل عرض ردود الجميع على الرسائل، ثم الضغط عليها لمتابعتها كما يُقدّم واتساب العديد من الميزات الخاصة بنظام iOS، مثل التكبير بضمّ إصبعين ومسح المستندات ضوئيًا على أجهزة iPhone.

ميزات واتساب الجديدة

شرح واتساب ميزاته الجديدة في منشور على مدونته ، ويقول تطبيق المراسلة الفورية من ميتا بلاتفورمز إن مؤشر "متصل" الجديد يُمكّن المستخدمين من معرفة ما إذا كان الآخرون متاحين للدردشة في الوقت الفعلي، ويُمكن الآن تحديد الإشعارات لتقتصر على الرسائل المميزة فقط، ما يعني أنه يُمكن للمستخدمين الآن اختيار تلقي إشعارات من الإشارات والردود والرسائل من جهات الاتصال المحفوظة.

وهناك أيضًا العديد من تحديثات الأحداث بالإضافة إلى المجموعات، يُمكن إنشاء حدث في محادثات فردية.

وأُضيفت ميزة "ربما" كخيار جديد للرد، كما يُمكن للمستخدمين دعوة شخص إضافي، وإضافة تاريخ ووقت انتهاء للأحداث الأطول، وتثبيت الحدث في الدردشة.

ويُضيف واتساب مع التحديث الجديد ردود فعل قابلة للضغط ، ويُشير إلى أنه سيتمكن المستخدمون من رؤية ردود فعل الآخرين والضغط على رد الفعل المُفضّل لديهم لمتابعته.

في الوقت نفسه، أصبحت ملاحظات الفيديو (حتى 60 ثانية) ونصوص الرسائل الصوتية متاحة الآن لقنوات واتساب ، ويمكن للمشرفين دعوة الآخرين بسهولة إلى قناتهم عن طريق إنشاء رمز استجابة سريعة (QR) ومشاركته، والذي يرتبط مباشرةً بالقناة.