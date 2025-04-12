شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرازات آيفون 17 برو قد تحصل على ميزة كبيرة فى الكاميرا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن إطلاق هاتف آيفون 17 لا يزال أمامه وقت طويل، ومن المتوقع أن تسبقه نسخة iOS 19 التى سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025 في يونيو المقبل، إلا أن الشائعات بدأت تتوالى حول الهواتف الجديدة، وتشير معظم التسريبات إلى أن التصميم العام للسلسلة لن يختلف كثيرًا عن سلسلة آيفون 16 الحالية، لكن ذلك لا يعني أن الهاتف المقبل سيكون خاليًا من المفاجآت.

أبرز هذه المفاجآت قد تكون على مستوى الكاميرا، حيث تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة آبل تعتزم إضافة ترقية كبيرة لطرازات آيفون 17 برو، ووفقًا للمسرب الشهير جون بروسر، فإن الشركة تخطط لإدخال ميزة جديدة تُعرف باسم "وضع التسجيل المزدوج"، وهى خاصية تتيح استخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية فى وقت واحد أثناء تسجيل الفيديو.

ورغم أن هذه الميزة ليست جديدة كليًا وسبق أن رأيناها في أجهزة سابقة، كما أنها متاحة في بعض تطبيقات التصوير مثل سناب شات، فإن آبل دائمًا ما تضع لمستها الخاصة على الميزات التي تعتمدها وتُعيد تقديمها بشكل مختلف وجذاب، خاصة لعشاق صناعة المحتوى.

الميزة ستكون حصرية لطرازات iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، مما يمنح الشركة أداة جديدة للتسويق للفئة الأعلى سعرًا من هواتفها، وينتظر أن تلاقي هذه الخاصية اهتمامًا من صنّاع المحتوى ومدوني الفيديو، كما يُحتمل أن تدعم المكالمات عبر فيس تايم بطريقة أكثر تفاعلية، من خلال التصوير المتزامن من الجهتين.

وفي سياق متصل، أشارت تسريبات عن تصميم الغطاء الخلفي لطرازات آيفون 17 برو إلى احتمال إعادة ترتيب مواضع عدسات الكاميرا لتصبح أكثر تباعدًا

كما يتوقع أن يأتي طراز آيفون 17 برو ماكس بثلاث كاميرات خلفية كل منها بدقة 48 ميجابكسل، تتضمن عدسة "بيريسكوب" للزوم البصري، إلى جانب ترقية كبيرة للكاميرا الأمامية التي قد تصل دقتها إلى 24 ميجابكسل لأول مرة في تاريخ هواتف آبل.