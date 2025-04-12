شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس ستطلق مركبة هبوط وأقمار صناعية للقمر 2027 والان مع تفاصيل الخبر

اختارت شركة Intuitive Machines، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، شركة SpaceX لإطلاق IM-4، رابع مركبة هبوط قمرية لها، على متن صاروخ فالكون 9 في عام 2027، إلى جانب قمرين صناعيين لنقل البيانات لشبكة اتصالات قمرية تابعة لوكالة ناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يأتي هذا الخبر بعد أسابيع قليلة من تحطم مركبة الهبوط القمرية IM-2 التابعة للشركة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة العمل على مركبة الهبوط القمرية الثالثة والمتوقع إطلاقها في عام 2026.

قال ستيف ألتيموس، الرئيس التنفيذي لشركة Intuitive Machines، "تُعد أقمار توصيل البيانات ونقلها إلى سطح القمر عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا لتسويق القمر تجارياً".

وأضاف ألتيموس، "نخطط لنشر أول قمر صناعي من أصل خمسة أقمار صناعية لنقل البيانات القمرية في مهمتنا الثالثة، والتي ستُطلق خدمة الدفع بالدقيقة، ويهدف القمران الصناعيان الإضافيان في مهمتنا الرابعة إلى توسيع نطاق هذه الخدمة، يليهما نشران إضافيان لاستكمال المجموعة ودعم ناسا والعمليات القمرية التجارية بشكل كامل".

كما ستدعم أقمار النقل عقد خدمات شبكة الفضاء القريب التابع لناسا، وفقًا لشركة Intuitive Machines.

وسيحمل مسبار الهبوط القمري IM-4 التابع لشركة Intuitive Machines ست حمولات تابعة لناسا بموجب عقد مع برنامج خدمات الحمولات القمرية التجارية التابع للوكالة.

كما ستكون على متن المركبة تجربة حفر جديدة، بنتها وكالة الفضاء الأوروبية للبحث عن الماء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

انقلبت أول مركبة هبوط قمرية لشركة Intuitive Machines ، والمسماة IM-1 أوديسيوس، بعد كسر إحدى ساقيها أثناء محاولتها الهبوط في عام 2024.

أما المركبة الثانية، IM-2 أثينا، فقد سقطت على جانبها أثناء محاولة هبوط في القطب الجنوبي للقمر في 6 مارس الماضى، ويجري حاليًا بناء مركبة الهبوط القمرية IM-3، وتحدد رحلة المركبة الرابعة.