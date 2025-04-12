شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تطلق أداة جديدة تمكنك من إنشاء الموسيقى المدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أضافت منصة يوتيوب ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي لمنشئى المحتوى على منصتها ، وهي مُولّد موسيقى مُدعّم بالذكاء الاصطناعى، يُمكّن منشئي المحتوى من إنشاء مقطوعات موسيقية مُخصصة لمقاطعهم.

وتُعدّ هذه الميزة جزءًا من علامة تبويب "موسيقى المُنشئ" ضمن استوديو يوتيوب، وستكون متاحة للمُنشئين مجانًا ، وأفاد يوتيوب أن الميزة تُطرح تدريجيًا، لذا قد يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يتمكن جميع المُنشئين من تجربتها.

يوتيوب يطلق أداة لتوليد الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعى

أعلنت الشركة عن الميزة الجديدة في فيديو على يوتيوب على قناتها Creator Inside ، تهدف أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى تمكين منشئي المحتوى من العثور على خيارات أكثر للموسيقى الآلية لإضافتها إلى فيديوهاتهم.

لطالما كانت إضافة الموسيقى إلى الفيديو أمرًا صعبًا على يوتيوب بسبب مخالفات حقوق النشر الصارمة ، لا يمكن لمنشئي المحتوى تشغيل الموسيقى من شركات الإنتاج والاستوديوهات التجارية، حتى لو أضافوا الأغانى نفسها على المنصة.

نتيجةً لذلك، لا يبقى أمام منشئي المحتوى سوى آلات موسيقية عامة مفتوحة المصدر أو مكتبة يوتيوب التي يُمكن الوصول إليها عبر علامة تبويب "موسيقى المُنشئ".

وتتيح الواجهة للمُنشئين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الموسيقى الخالية من حقوق الطبع والنشر ، كما تُتيح علامة التبويب للمستخدمين تصفح الموسيقى حسب النوع، والمزاج، والصوت، وعدد النبضات فى الدقيقة (BPM)، والمدة، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن ليست جميع المقطوعات الموسيقية في "موسيقى المُنشئ" مجانية، بل يُطلب من المُنشئين الدفع مقابل بعض المقطوعات المميزة.

وتتيح أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، "مساعد الموسيقى"، للمبدعين فرصةً جديدةً للعثور على المقطع الموسيقي المثالي لفيديوهاتهم ، تتوفر الأداة كعلامة تبويب منفصلة في "موسيقى المبدعين"، مع أيقونة "جيميني" البراقة.

تحتوي الصفحة على حقل نصي يُمكّن المستخدمين من وصف المقطع الموسيقي الذي يبحثون عنه بتحديد موضوع الفيديو، والحالة المزاجية، والمدة، وعناصر أخرى، وبعد كتابة النص يمكن للمستخدمين الضغط على زر "إنشاء" لإنشاء أربع عينات صوتية.

وإذا لم يكن منشئ المحتوى متأكدًا مما يجب إنشاؤه، فيمكنه الضغط على علامة التبويب "اقتراح"، حيث يقترح الذكاء الاصطناعي بعض الأفكار المفيدة للاختيار من بينها ، وصرحت يوتيوب أن هذه الميزة ستكون مجانية لجميع منشئي المحتوى ، مع ذلك لم تحدد ما إذا كانت هناك أي قيود على استخدام الأداة.

بينما لم يكشف يوتيوب عن تفاصيل نموذج الذكاء الاصطناعي المُشغّل للميزة، إلا أنه ذكر أن الصوت المُولّد باستخدام الأداة لن يُعرّض صاحبه لانتهاك حقوق الطبع والنشر، ستجمع الشركة الإشعارات لتحسين الجهاز، وسيتم تخزين البيانات على خوادمها لمدة 30 يومًا.