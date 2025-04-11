شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تعمل على ميزة خصوصية متقدمة جديدة للمحادثات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعمل ميتا على ميزة خصوصية جديدة لتطبيق واتساب، ستُتيح "الخصوصية المتقدمة" للمحادثات وخيار حماية الرسائل شديدة الحساسية بشكل أكبر.

وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo، فإن ميزة الخصوصية الجديدة مخفية حاليًا في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام iOS.

تُضيف ميزة "الخصوصية المتقدمة للمحادثات" "طبقة جديدة من الخصوصية والأمان للمحادثات، مما يُصعب على الآخرين مشاركة محتوى تلك المحادثة.

ولا يُمكن تصدير محادثات واتساب WhatsApp المُفعلة للخصوصية المتقدمة، بالإضافة إلى ذلك، لا تُحفظ الوسائط تلقائيًا في مكتبة صور الجهاز.

كما أن Meta AI مُعطل تمامًا في المحادثات المُفعلة للخصوصية المتقدمة، ويُشير التقرير إلى أن الميزة قيد التطوير للمحادثات الفردية والجماعية.

على الرغم من أن WhatsApp يُتيح بالفعل رسائل تختفي بعد رؤيتها، إلا أن الخيار الجديد يهدف إلى منح المستخدمين خيارات أوسع حول كيفية إدارة الرسائل المهمة التي تتناول مواضيع حساسة.

بمجرد توفرها، ستكون الخصوصية المتقدمة لمحادثات واتساب اختيارية، وتُدار على أساس كل محادثة.

وعند تفعيل الميزة الجديدة، سيتلقى المشاركون في المحادثة إشعارًا، قبل بضعة أيام.

أصدر واتساب تحديثًا مهمًا لتطبيقه على نظام iOS، يتيح للمستخدمين تعيينه كتطبيق الاتصال والمراسلة الافتراضي على أجهزة iPhone، وهذا الخيار متاح لأي شخص يعمل بنظام iOS 18.2 أو أحدث.