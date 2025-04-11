شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرشح ترامب لرئاسة ناسا: سنُعطى الأولوية لإرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

قال جاريد إسحاقمان، رجل الأعمال الملياردير ورائد الفضاء الخاص الذي اختاره ترامب لقيادة وكالة ناسا، يمكننا رسم مسار إلى المريخ يتماشى مع رؤية الرئيس للعودة إلى القمر قبل أن يتمكن الصينيون من الوصول إلى هناك ومعرفة الاقتصاد الفضائي والقيام بأشياء أخرى.

وأضاف أمام لجنة مجلس الشيوخ للتجارة والعلوم والنقل، أننا سننفذ فكرة الرئيس بسعى الولايات المتحدة لتحقيق مصيرها الواضح في النجوم، من خلال إرسال رواد فضاء أمريكيين لغرس النجوم والأشرطة على كوكب المريخ وسنعطى الأولوية لهم عن غيرهم إلى الفضاء .



وأشار إلى أن الكوكب الأحمر هو وجهةً أفقيّةً لوكالة ناسا، وهو مكانٌ تسعى إلى الوصول إليه بعد ترسيخ وجودها على القمر ، ومن خلال برنامج أرتميس تأمل الوكالة في إنشاء قاعدةٍ أو أكثر بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الغنيّ بالمياه بحلول نهاية العقد.



وتستهدف الصين أيضًا القمر، حيث تنوي إرسال رواد فضاء إليه بحلول عام 2030، وقد أكد السياسيون والمسؤولون العسكريون الأمريكيون، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في مجتمع الفضاء، على أهمية الفوز في ما يسمى بسباق الفضاء الجديد ، وضمان عدم تمكن الصين من إرساء معايير التشغيل والاستكشاف على أقرب جار للأرض.



أحد هؤلاء السياسيين هو السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، الذي يرأس لجنة التجارة والعلوم والنقل.

وحذر كروز خلال جلسة الاستماع اليوم من التخلي عن نهج أرتميس التمهيدي، لصالح مسار أسرع وأكثر مباشرة إلى الكوكب الأحمر.

وقال كروز: "يجب أن نواصل المسار وأى تغيير جذري في الأولويات في هذه المرحلة سيعنى على الأرجح، قمرًا أحمر، مما يُفسح المجال للصين لأجيال قادمة. ويصعب عليّ أن أفكر في خطأ كارثي قد نرتكبه في الفضاء أكثر من قولنا للصين الشيوعية القمر ملككم .



