شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لطباعة طوب ثلاثى الأبعاد على القمر 2028 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الصين لطباعة قوالب طوب ثلاثية الأبعاد على سطح القمر باستخدام تربة القمر، ، وهي عبارة عن تقنية تحول شكل المادة التي يتم تمريرها إلى مجسمات محددة، فيما قد تمثل خطوةً هائلةً نحو بناء قاعدة على سطحه، ومن المقرر حاليًا إطلاق مركبة تشانج آه 8 الفضائية عام 2028، وتُعد هذه المهمة بمثابة نقطة انطلاق لمحطة أبحاث القمر الدولية الصينية (ILRS)، وقد تُمثل إنجازًا كبيرًا في مجال استكشاف القمر والسكن فيه.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه نظرًا لأن إرسال أي شيء إلى القمر مُكلف للغاية، يعد استخدام المواد الموجودة بالفعل على سطحه أمر لديه القدرة على خفض التكاليف بشكل كبير وتوسيع الإمكانيات، وهنا يأتي دور تشانج آه 8 في إحداث نقلة نوعية في مجال استكشاف القمر باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

قال وو وي رين، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر الصيني، لتلفزيون الصين المركزي (CCTV): "لقد طورنا الآن أول جهاز في العالم يُنتج قوالب طوب مصنوعة من تربة القمر، ويستغل هذا النظام ضوء الشمس، ويجمع الطاقة الشمسية، وينقلها إلى القمر باستخدام الألياف البصرية".

كما أنه من خلال تركيز ضوء الشمس، يُمكن الوصول إلى درجات حرارة تتراوح بين 1400 و1500 درجة مئوية (2552 و2732 درجة فهرنهايت)، وهي كافية لإذابة تربة القمر، ثم يستخدم جهاز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل المادة المنصهرة إلى قوالب بمواصفات مختلفة.

يتيح هذا النهج الاستفادة من الموارد الموجودة على القمر، دون الحاجة إلى نقل الماء والمواد الأخرى من الأرض، وسيُسهم نجاح الاختبار بشكل كبير في تمكين الصين من تخطيط وتنفيذ مشاريع بناء أكثر طموحًا على القمر، كما تهدف الصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر لأول مرة قبل عام 2030.