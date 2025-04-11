شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن عن توفير Grok 3 عبر واجهة برمجة التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة OpenAI دعوى قضائية مضادة على الملياردير إيلون ماسك، لكن هذا لم يمنع شركته للذكاء الاصطناعي، xAI، من توفير نموذجها الرائد Grok 3 عبر واجهة برمجة التطبيقات.

مرت عدة أشهر منذ أن كشفت xAI عن Grok 3، وهو نموذج الشركة الذي يُنافس نماذج مثل GPT-4o من OpenAI وGemini من Google.

ويُمكن لـ Grok 3 تحليل الصور والإجابة على الأسئلة، كما يُشغّل عددًا من الميزات على شبكة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك، والتي استحوذت عليها xAI، في مارس الماضي.

تقدم xAI نسختين من نموذجها الرائد عبر واجهة برمجة التطبيقات (API): Grok 3 وGrok 3 Mini مع إمكانيات "الاستدلال".

ويبلغ سعر Grok 3 نحو 3 دولارات أمريكية لكل مليون رمز (حوالي 750,000 كلمة) يتم إدخالها في النموذج، و15 دولارًا أمريكيًا لكل مليون رمز يتم توليدها.

تتوفر إصدارات أسرع من Grok 3 وGrok 3 Mini بسعر مميز: 5 دولارات أمريكية لكل مليون رمز إدخال، و25 دولارًا أمريكيًا لكل مليون رمز إخراج لـ Grok 3؛ و0.60 دولارًا أمريكيًا لكل مليون رمز إدخال، و4 دولارات أمريكية لكل مليون رمز إخراج لـ Grok 3 Mini.

كما أشار العديد من مستخدمي X، فإن Grok 3 عبر واجهة برمجة تطبيقات xAI لديه أيضًا نافذة سياق أصغر مما يُفترض أن يدعمه النموذج.

ويشير مصطلح "نافذة السياق" إلى عدد الرموز التي يُمكن للنموذج معالجتها دفعةً واحدة)، حيث يبلغ الحد الأقصى لواجهة برمجة التطبيقات 131,072 رمزًا، أو ما يُقارب 97,500 كلمة - أي أقل من مليون رمز زعمت xAI أن Grok 3 يدعمها في أواخر فبراير.