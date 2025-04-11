شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلغى مئات الوظائف بعد اندماج فريقى أندرويد وبيكسل والان مع تفاصيل الخبر

جمعت جوجل العام الماضى فريقَي أندرويد وكروم تحت سقف واحد ضمن مجموعة بيكسل والأجهزة ، والآن، يُقال إن هذه الخطوة تؤدي إلى تسريحات جديدة.

ويشير تقرير جديد، إلى أن جوجل سرّحت مئات الموظفين من قسم المنصات والأجهزة، وهو الفريق المسؤول عن منتجات رئيسية مثل أندرويد وهواتف بيكسل وكروم.

يأتى هذا بعد بضعة أشهر فقط من عرض الشركة عمليات شراء طوعية في يناير 2025 كجزء من خطة إعادة هيكلة أوسع ، ووُضعت وحدتا أندرويد وكروم تحت إدارة ريك أوسترلو ، رئيس قسم بيكسل آند ديفايسز في عام 2024، وكان لدى المجموعة المدمجة أكثر من 20 ألف موظف قبل عمليات الشراء.

في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى تأثر أي فرق أو منتجات محددة، أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين فمن المرجح ألا تُحدث هذه الخطوة أي تغييرات ملحوظة.

فى السابق، كانت أقسام نظام التشغيل Android وPixel للهواتف الذكية تعمل بشكل مستقل، ولكن الآن بعد أن تم توحيدها تحت فريق واحد، يبدو أن الشركة تهدف إلى إنشاء نظام بيئي أكثر تكاملاً، مع التركيز القوي على الذكاء الاصطناعي عبر كل من الأجهزة والبرامج.

هذه ليست الجولة الأولى من التخفيضات، فقد سرحت جوجل حوالي 6٪ من قوتها العاملة العالمية في عام 2023، ومع ذلك، حتى مع المزيد من فقدان الوظائف منذ ذلك الحين، لا يزال عدد موظفي الشركة يبلغ حوالي 180,000، ولسوء الحظ أصبح تسريح الوظائف بعد عمليات اندماج الفرق أو الشركات اتجاهًا شائعًا.

كما حذرت شركة Verizon أيضًا من احتمال فقدان ما يقرب من 5000 وظيفة العام الماضي، ولا يتعلق الأمر بعمليات الاندماج فحسب فالذكاء الاصطناعي يلعب دورًا أيضًا، على سبيل المثال، استبدلت TikTok مئات الأدوار البشرية بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 .



