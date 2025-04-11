شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رويترز: آبل نقلت 1.5 مليون هاتف من الهند خوفًا من وطأة الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر نقلًا عن رويترز، بأن آبل اتخذت خطوات جادة لإنقاذ نفسها من الكوارث الاقتصادية المحتملة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين مؤخرا، فقد استأجرت رحلات شحن لنقل 600 طن من هواتف آيفون، أو ما يصل إلى 1.5 مليون هاتف، إلى الولايات المتحدة من الهند .

جاءت هذه التحركات لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي بلغت 145% على الصين.

وتسعى آبل لبناء مخزون من هواتفها التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وهي واحدة من أكبر أسواقها.

وقد حذر خبراء التكنولوجيا من القفزة السعرية التي من المقرر أن يشهدها هاتف الآيفون خلال الفترة القادمة، نظرا لاعتماد أبل الكبير على واردات من الصين، المركز الرئيسي لتصنيع الأجهزة، والتي تخضع لأعلى معدل رسوم جمركية يفرضها ترامب وتصل حاليا إلى 145%.

وأوضح التقرير أن الشركة ضغطت على سلطات مطار في الهند لتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية في مطار تشيناي في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد إلى ست ساعات بدلا من 30 ساعة.

وتبيع أبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويا حول العالم.

وتشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش إلى أن نحو 20 %من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة الآن تأتي من الهند فيما تأتي الواردات المتبقية من الصين.