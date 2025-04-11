شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات واتساب الجديدة.. هتعرفك مين أونلاين فى المحادثات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق واتساب تحديثات جديدة، وهي قائمة شاملة وغنية بالميزات والتحسينات الجديدة التي تلقاها التطبيق مؤخرًا.

ويُضيف واتساب الآن مؤشر "متصل" في الدردشات الجماعية، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة عدد الأشخاص "المتصلين" بشكل فوري، أسفل اسم المجموعة.

كما أضاف واتساب ميزة تمييز الإشعارات في المجموعات، والتي تعد طريقة سهلة لتحديد أولوية إشعارات الدردشة الجماعية باستخدام إعداد "إشعارات لـ" الجديد واختيار "إشعارات مميزة" لتحديد إشعارات الإشارات @ والردود والرسائل من جهات الاتصال المحفوظة، أو "الكل" لتلقي جميع الإشعارات.



إلى جانب إمكانية إنشاء فعاليات في مجموعات، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب الآن إنشاء فعاليات في محادثات فردية.



كما يتميز الإصدار المحدث من واتساب بردود فعل قابلة للنقر ومسح ضوئي للمستندات على أجهزة iPhone .



وأعلن واتساب أيضًا أنه مع آخر تحديث لنظام iOS، يُمكن للمستخدمين تعيين واتساب كتطبيق المراسلة والمكالمات الافتراضي على أجهزة iPhone.

وبالنسبة للمكالمات، أضاف واتساب بعض الإيماءات الجديدة، مثل الضغط للتكبير في مكالمات الفيديو، وهي متاحة الآن لمستخدمي iPhone أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لمستخدمي واتساب الآن إضافة شخص إلى مكالمة فردية جارية مباشرةً من سلسلة محادثات.

وأخيرًا، كشف تطبيق المراسلة المملوك لشركة Meta عن تحديث تقنيته لجعل مكالمات الفيديو أكثر موثوقية وجودة.

كما طرأت بعض التغييرات على علامة تبويب "التحديثات"، التي تضم "الحالة" و"القنوات"، فعلى سبيل المثال، يُمكن لمسؤولي القنوات الآن تسجيل ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة (60 ثانية أو أقل) فورًا مع المتابعين.

كما تتوفر نصوص الرسائل الصوتية على القنوات، بالإضافة إلى رموز الاستجابة السريعة (QR codes)، التي تُتيح لمسؤولي القنوات مشاركة الروابط لزيادة قاعدة متابعيهم.