شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تصدر تحديثا مؤقتا لمعالجة المشاكل التقنية فى نظام iOS 18.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل نظام التشغيل iOS 18.4، وقد جلب التحديث بعض الأخطاء لمستخدمي آيفون الذين ثبتوه، ولذلك، تشير تقارير جديدة إلى أن آبل بصدد اختبار iOS 18.4.1، وهو تحديث مؤقت يُضيف تغييرًا طفيفًا أو تدريجيًا إلى الإصدار الأصلى.

ويأمل مستخدمو آيفون أن يُعالج التحديث بعض المشاكل التي اكتُشفت فى إصدار iOS 18.4، والذي شمل تغييرات في CarPlay، وإضافة رموز تعبيرية جديدة، وميزة الإشعارات ذات الأولوية.

ويقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن نظام iOS 18.4 يتسبب فى استنزاف بطارية أجهزة iPhone بسرعة كبيرة.

وتشير معظم الشكاوى إلى أن iOS 18.4 يستنزف بطارية iPhone أسرع من iOS 18.3.2.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في انخفاض مؤشر عمر البطارية إلى 1% بغض النظر عن الرقم السابق، ثم يعرض مرة أخرى النسبة المئوية الفعلية المتبقية من عمر البطارية.

كما تعاني الأجهزة التى تعمل بنظام iOS 18.4 من بطء فى الاستجابة، وتطبيقات الخلفية لا تعمل، وبعض التطبيقات تفتح تلقائيًا.

وبما أن التحديث يضيف ميزات جديدة إلى CarPlay، فمن المفارقات أن إصدار iOS الجديد يثير بعض الشكاوى من مستخدمي iPhone الذين يقولون إنهم لا يستطيعون استخدام CarPlay إطلاقًا بعد تنزيل التحديث.

ويشكو آخرون من أن هواتفهم أصبحت أشبه بأجهزة تدفئة تعمل بأقصى طاقتها منذ تثبيت iOS 18.4.

وهناك مشكلة أخرى يذكرها الكثيرون على الإنترنت وهي تأثير نظام iOS 18.4 على تطبيق بث الموسيقى Spotify.

وتشير التقارير إلى أن Spotify يتجمد عند بث الموسيقى على نظام iOS 18.4. مع كل هذه الأخطاء، لا يستطيع مستخدمو iPhone الانتظار حتى إصدار iOS 18.4.1 الذي قد يُصلح هذه الأخطاء.