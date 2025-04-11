شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب غلاف iPhone 17 Pro يكشف عن تصميم جديد للكاميرا الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت صور مسرّبة لغلاف هاتف iPhone 17 Pro تصميمًا جديدًا لكاميرا الهاتف، حيث تمتد وحدة الكاميرا لتغطي ما يقارب ثلث الجزء الخلفي من الجهاز، في أكبر تغيير تشهده كاميرات آيفون منذ إصدار iPhone 11 Pro.

الصورة التي نشرها المسرب الشهير سوني ديكسون تكشف عن تصميم يوضح أن وحدة الكاميرات أصبحت تمتد تقريبًا بعرض الهاتف بالكامل. وإذا صحّت هذه التسريبات، فسيكون هذا التصميم هو أول تحديث جذري لشكل الكاميرا في سلسلة Pro منذ عدة سنوات.

ويُتوقع أن تقدم سلسلة iPhone 17 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، تتكون من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/1.3 إنش، وعدسة زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بيريسكوب بدقة 48 ميجابكسل تدعم تقريب بصري حتى 5x.

كما تشير التسريبات إلى أن هواتف iPhone 17 Pro ستدعم تسجيل فيديو بجودة 8K على مستوى جميع الإصدارات، ما يعزز من قدرات الجهاز في مجال التصوير الاحترافي ويضعه في منافسة مباشرة مع هواتف الفئة الرائدة من الشركات الأخرى.

يُذكر أن التصميم الجديد سيقتصر على إصداري iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، بينما يُتوقع أن تحتفظ الإصدارات الأخرى من السلسلة بتصميم أقرب للجيل الحالي.