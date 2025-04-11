شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI ترد قضائيًا على إيلون ماسك وتتهمه بالمضايقة ومحاولة السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة OpenAI دعوى قضائية مضادة ضد الملياردير إيلون ماسك، تتهمه فيها بشن "حملة مضايقة متعمدة" ضد الشركة، وطلبت من المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا منعه من اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إعلامية "غير قانونية أو غير عادلة" فى المستقبل.

وجاء فى الدعوى أن ماسك استخدم نفوذه الإعلامي، ومنصته الاجتماعية X التي يملكها، لمهاجمة OpenAI عبر سلسلة من الحملات التي وصفتها الشركة بأنها "تشويه متعمد، ودعاوى قانونية لا أساس لها، ومحاولة وهمية للاستحواذ على أصول الشركة."

ويعود الخلاف إلى عام 2015، حين شارك ماسك في تأسيس OpenAI إلى جانب سام ألتمان وآخرين، لكنه انسحب لاحقًا، قبل أن تتحول الشركة إلى واحدة من أبرز روّاد الذكاء الاصطناعي، وفي عام 2023، أسس ماسك شركته المنافسة xAI، ومنذ ذلك الحين يسعى إلى إبطاء تقدم OpenAI ومنعها من التحول إلى نموذج ربحي.



Open AI تغريدة

وقالت الشركة في ملف الدعوى:

“من خلال هجمات إعلامية، وبث حملات تشويه لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 200 مليون على منصته، وتقديم مطالبات قانونية متكررة، ومحاولة صورية لشراء أصولنا، استخدم ماسك كل وسيلة ممكنة لإلحاق الضرر بـOpenAI.”

وتسعى OpenAI حاليًا إلى استكمال جمع تمويل بقيمة 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب التحول الكامل إلى شركة ذات طابع ربحي قبل نهاية العام. وتعتبر الشركة هذا التحول ضروريًا لمواكبة التكاليف العالية في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من فريق ماسك القانوني حتى لحظة نشر هذا الخبر.

لكن في منشور عبر منصة X، قالت OpenAI:

“تصرفات إيلون المستمرة ضدنا هي مجرد محاولات سيئة النية لإبطائنا والسيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالحه الشخصي.”

وكان ماسك قد رفع دعوى ضد OpenAI وسام ألتمان العام الماضي، متهمًا إياهم بانتهاك مبادئ الشركة الأساسية، التي نصت منذ تأسيسها على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُطوَّر لصالح البشرية، وليس لأغراض الربح.

من جانبها، نفت OpenAI هذه الاتهامات، فيما أكّد ألتمان أن ماسك يسعى فقط لعرقلة منافس قوي في السوق.

وكان ألتمان قد رفض عرض استحواذ غير مرغوب فيه تقدّمت به مجموعة بقيادة ماسك في وقت سابق هذا العام، بلغت قيمته 97.4 مليار دولار، مؤكدًا أن “OpenAI ليست للبيع.”

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام هيئة محلفين في ربيع عام 2026.