شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الهندية تحذر مستخدمى واتساب على أجهزة الكمبيوتر من ثغرة أمنية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الحكومة الهندية تحذيرًا عالي الخطورة لمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة الكمبيوتر، بعد اكتشاف ثغرة أمنية قد تعرّضهم لهجمات إلكترونية متقدمة، التحذير صدر عن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في الهند CERT-IN، التابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم 9 أبريل الجاري.

الثغرة الأمنية المكتشفة تستهدف مستخدمي نسخة واتساب لسطح المكتب التي تعمل على نظام ويندوز، وتحديدًا الإصدارات التي تسبق النسخة رقم 2.2450.6، ويكمن الخطر في وجود خلل في طريقة تعامل التطبيق مع المرفقات، حيث أوضح تقرير CERT-IN أن الثغرة ناتجة عن سوء التوافق بين نوع ملف MIME وامتداده، ما يؤدي إلى فتح المرفقات بطريقة غير آمنة.

وبحسب الخبراء، فإن هذه الثغرة قد تتيح للمهاجمين إمكانية إرسال مرفقات خبيثة تنفذ أوامر ضارة تلقائيًا بمجرد أن يقوم المستخدم بفتحها يدويًا داخل تطبيق واتساب، مما قد يسمح للجهات المخترقة بالسيطرة على النظام أو تنفيذ هجمات من نوع "سبوفينج" أو التزوير الرقمي.

التحذير يأتي في وقت يستخدم فيه أكثر من 400 مليون شخص واتساب داخل الهند، ما يجعل التطبيق هدفًا متكررًا لمحاولات القرصنة والاحتيال، وتوصي الحكومة الهندية جميع المستخدمين بضرورة تحديث تطبيق واتساب فورًا عبر متجر مايكروسوفت لضمان الحماية الكاملة، خاصة مع تزايد الهجمات السيبرانية خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن أبريل 2025 شهد نشاطًا ملحوظًا لفريق CERT-IN، حيث أصدرت الوكالة تنبيهات أمنية أخرى استهدفت مستخدمي هواتف iPhone 16 وأجهزة Android 15، ضمن جهود مكثفة لحماية المستخدمين في البلاد من التهديدات الرقمية المتزايدة.