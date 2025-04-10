شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتعاش بتكوين بعد تأجيل ترامب للرسوم الجمركية رغم التصعيد مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار بتكوين والعملات الرقمية ارتفاعاً كبيراً اليوم الخميس، متعافية من خسائرها الأخيرة، مدفوعة بزيادة شهية المخاطرة في الأسواق العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل خططه لفرض رسوم جمركية صارمة .

وارتفعت بتكوين بنسبة 7% لتصل إلى 82,146.2 دولاراً متجاوزة أدنى مستوياتها في خمسة أشهر والتي سجلتها في وقت سابق من أبريل؛ وفق ما نقله موقع "كوين ديسك" الامريكي المختص في العملات الرقمية.

وسجّلت بقية العملات الرقمية مكاسب قوية؛ حيث قفزت "دوجكوين" بنحو 10% بعد أن أعلان عن تقديم طلب لإدراج صندوق مؤشرات يتتبع أداء العملة في السوق الأمريكية، وهي خطوة قد تجذب استثمارات مؤسسية ضخمة.

ومن جهتها، صعدت ثاني أكبر عملة رقمية "إيثيريوم" بنسبة 11.1% إلى 1,621.92 دولار، بينما ارتفعت "اكس ار بي" (XRP) بنحو 12% لتصل إلى 2.0164 دولار.

كما حققت عملات "سولانا"، "كاردانو"، و"بوليجون" مكاسب تراوحت بين 7% و11%، في حين ارتفعت العملة الرقمية المرتبطة باسم الرئيس ترامب "TRUMP$" بنسبة 7%.

وتحركت أسعار العملات الرقمية بشكل متزامن مع الأسواق المالية التقليدية، التي شهدت انتعاشاً منذ مساء الأربعاء عقب إعلان ترامب تأجيل الرسوم لمدة 90 يوماً، ما يتيح مزيداً من الوقت للتفاوض وإبرام اتفاقيات جديدة.

إلا أن المكاسب العامة للأسواق بقيت محدودة بسبب مخاوف من تصاعد سريع في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بعد أن استثنى ترامب الصين من الإعفاءات، ورفع الرسوم الجمركية على وارداتها إلى 120%، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم بنسبة 84% على السلع الأمريكية، دون أن تُظهر نية للتراجع.