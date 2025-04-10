شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ندوة المهارات الأساسية وأدوات الذكاء الاصطناعى لتأسيس المشروعات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ندوة حول "المهارات الأساسية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتأسيس المشروعات التجارية واستدامتها" يوم 15 أبريل بمركز إبداع مصر الرقمية في المنصورة، وتشمل الندوة ثلاث جلسات يحاضر فيها خبراء من شركة فودافون للحلول الذكية، هي:



- استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد التقارير المالية

- كيفية عرض فكرة مشروع

- نماذج الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

تعمل مراكز إبداع مصر الرقمية على توفير بيئة محفزة لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم التقنية إلى مشروعات حقيقية، تشمل مراكز الإبداع برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول الرقمية، مما يعزز دور الشباب في الاقتصاد الرقمي.

تسعى مراكز إبداع مصر الرقمية إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمشروعات الناشئة، إلى جانب توفير الاستشارات والإرشاد للمبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، تنتشر هذه المراكز في مختلف أنحاء مصر، مما يتيح للشباب في جميع المحافظات الفرصة للاستفادة من هذه المبادرة، وهو ما يساهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة.