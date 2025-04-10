شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يفجر مفاجأة: سوبر جروك مجانًا للطلاب لمنافسة ChatGPT Plus والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة من شأنها أن تعيد رسم خريطة المنافسة بين أدوات الذكاء الاصطناعي، أعلن الملياردير إيلون ماسك أن النسخة المدفوعة والمتطورة من روبوت الدردشة Grok، المعروفة باسم سوبر جروك، ستكون متاحة مجانًا للطلاب، هذه الخطوة تعزز من موقع جروك في مواجهة أسماء ثقيلة مثل ChatGPT وGemini AI، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الطلاب والباحثين بأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وجروك نفسه متاح بالفعل مجانًا لجميع المستخدمين، سواء عبر منصة إكس "تويتر سابقًا"، أو من خلال تطبيق جروك المستقل، بالإضافة إلى نسخة الويب الخاصة به، كما توفر الشركة نسخة مدفوعة من جروك تتيح مزايا موسعة وتجربة مبكرة للميزات التي لم تطلق بعد، لكنها اليوم تضيف طبقة جديدة وأكثر تطورًا من هذه الخدمة تحت اسم "سوبر جروك".

وسوبر جروك هو الإصدار المتقدم من روبوت Grok الذي تقدمه شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، يتوفر هذا الإصدار عبر تطبيق Grok على هواتف أندرويد وآيفون، ويمنح المستخدمين ميزات تقنية فائقة تشمل الوصول المضمون إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث Grok 3، مع إمكانيات بحث معمق وتحليل متقدّم عبر أدوات مثل DeepSearch وThink.

كما يتمتع مستخدمو SuperGrok بأولوية في تجربة الخصائص الجديدة قبل إطلاقها رسميًا، إلى جانب دعم فني أسرع وأكثر تخصيصًا، مما يعكس مكانته كخدمة موجهة للمستخدمين المتقدمين.

والفارق بين النسخة المجانية وSuperGrok واضح وملموس، فمن خلال الاشتراك المدفوع، يحصل المستخدمون على توليد غير محدود للصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتفعيل "وضع الدماغ الكبير" Big Brain Mode، المصمم خصيصًا لحل المشكلات المعقدة. كما تتوسع إمكانيات البحث المعمق، وترفع القيود التي عادةً ما تفرض على عدد الطلبات أو قدرات الخوادم في النسخة المجانية.

كل هذه الخصائص تضع SuperGrok في مرتبة متقدمة بين أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمنح المستخدمين المحترفين والباحثين أدوات تحليل وتفاعل أسرع وأكثر دقة.

الخبر الأبرز في هذا السياق جاء من Arno Gau، أحد أعضاء فريق جروك، الذي نشر على منصة إكس أن الطلاب يمكنهم الآن الاستفادة من SuperGrok مجانًا لمدة شهرين، عند التسجيل باستخدام بريد إلكتروني رسمي