شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق ميزة جديدة للعثور على أصدقاء X بمنصة Threads والان مع تفاصيل الخبر

تُطلق ميتا ميزة جديدة تُسهل الانتقال من X إلى Threads، حيث يُطرح الخيار الجديد اليوم في النسخة التجريبية، ويتيح لك "متابعة نفس منشئي المحتوى المشهورين الذين تتابعهم على X"، وإليك تعليمات ميتا حول كيفية استيراد بيانات X إلى Threads:

- افتح X واضغط على ملفك الشخصي.

- اضغط على الإعدادات والخصوصية.

- اضغط على حسابك.

- اضغط على تنزيل أرشيف بياناتك، وانتظر حتى 3 أيام لتلقي بريد إلكتروني بمعلوماتك.

- بمجرد استلام البريد الإلكتروني، نزل ملف البيانات وفك ضغطه، ثم ابحث عن ملف following.js في مجلد البيانات، وارفعه إلى Threads.

هذه العملية ليست سهلة أو سريعة، ولكن نظرًا لقيود واجهة برمجة التطبيقات (API) في X، فمن المرجح أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي تُمكن ميتا من تطبيق ميزة كهذه.

كما أن الميزة غير متاحة للجميع حتى الآن، ولكن يمكنك التحقق من حساب Threads الخاص بك على الويب لمعرفة ما إذا كانت متاحة لك.



